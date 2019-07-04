قلّد قائد مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد عبدالرحمن الثمالي، للمقدم وائل بن عبدالله الغامدي؛ رتبته الجديدة "مقدم"، وذلك بعد صدور الثقة الملكية الغالية بترقيته.
"الغامدي" لرتبة مقدم بمركز تدريب مدني مكة
قلّد قائد مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد عبدالرحمن الثمالي، للمقدم وائل بن عبدالله الغامدي؛ رتبته الجديدة "مقدم"، وذلك بعد صدور الثقة الملكية الغالية بترقيته.
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"الغامدي" لرتبة مقدم بمركز تدريب مدني مكةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-04
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
09:11 PM
"الغامدي" لرتبة مقدم بمركز تدريب مدني مكة
قلّد قائد مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد عبدالرحمن الثمالي، للمقدم وائل بن عبدالله الغامدي؛ رتبته الجديدة "مقدم"، وذلك بعد صدور الثقة الملكية الغالية بترقيته.
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