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"عريقات": "صفقة القرن" سبق أن قدمها "نتنياهو" حرفياً قبل عامين

أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تبنت خطة إسرائيلية

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، اليوم (الخميس) أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن" هي ذاتها خطة طاقم المفاوضات الإسرائيلي التي قدمها للجانب الفلسطيني قبل عامين.

وأوضح "عريقات" أن ما طرح من قبل "ترامب" و"نتنياهو" قبل يومين هو حرفياً ودون أي تغيير واحد، ما قدمه طاقم "نتنياهو" التفاوضي في 23 سبتمبر 2018"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأكد "عريقات" خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة أن "هذه الخطة هي خطة نتنياهو ومجلس المستوطنات التي تبناها الفريق الذي شكله ترامب لوضع الخطة".

وذكر المسؤول الفلسطيني أن ما تضمنته الخطة الأميركية يعني الانسحاب من ميثاق الأمم المتحدة والقانون والشرعية الدولية واتفاقات أوسلو وغيرها من الاتفاقات الموقعة.

وأضاف أن "ما تضمنته الخطة إلى زوال وفشل".

فلسطين صفقة القرن الاحتلال الإسرائيلي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"عريقات": "صفقة القرن" سبق أن قدمها "نتنياهو" حرفياً قبل عامين
سبق

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، اليوم (الخميس) أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن" هي ذاتها خطة طاقم المفاوضات الإسرائيلي التي قدمها للجانب الفلسطيني قبل عامين.

وأوضح "عريقات" أن ما طرح من قبل "ترامب" و"نتنياهو" قبل يومين هو حرفياً ودون أي تغيير واحد، ما قدمه طاقم "نتنياهو" التفاوضي في 23 سبتمبر 2018"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأكد "عريقات" خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة أن "هذه الخطة هي خطة نتنياهو ومجلس المستوطنات التي تبناها الفريق الذي شكله ترامب لوضع الخطة".

وذكر المسؤول الفلسطيني أن ما تضمنته الخطة الأميركية يعني الانسحاب من ميثاق الأمم المتحدة والقانون والشرعية الدولية واتفاقات أوسلو وغيرها من الاتفاقات الموقعة.

وأضاف أن "ما تضمنته الخطة إلى زوال وفشل".

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
09:33 PM

"عريقات": "صفقة القرن" سبق أن قدمها "نتنياهو" حرفياً قبل عامين

أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تبنت خطة إسرائيلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، اليوم (الخميس) أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن" هي ذاتها خطة طاقم المفاوضات الإسرائيلي التي قدمها للجانب الفلسطيني قبل عامين.

وأوضح "عريقات" أن ما طرح من قبل "ترامب" و"نتنياهو" قبل يومين هو حرفياً ودون أي تغيير واحد، ما قدمه طاقم "نتنياهو" التفاوضي في 23 سبتمبر 2018"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأكد "عريقات" خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة أن "هذه الخطة هي خطة نتنياهو ومجلس المستوطنات التي تبناها الفريق الذي شكله ترامب لوضع الخطة".

وذكر المسؤول الفلسطيني أن ما تضمنته الخطة الأميركية يعني الانسحاب من ميثاق الأمم المتحدة والقانون والشرعية الدولية واتفاقات أوسلو وغيرها من الاتفاقات الموقعة.

وأضاف أن "ما تضمنته الخطة إلى زوال وفشل".

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