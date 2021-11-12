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الاتحاد الدولي يختار السعودي عبدالرحمن الطاهر للمشاركة ببطولة "تحدي الأمل" لكرة الطاولة

تُقام في عمَّان بمشاركة 20 لاعبًا على مستوى العالم

اختار الاتحاد الدولي لكرة الطاولة الموهبة السعودية اللاعب عبدالرحمن بن صالح الطاهر للانضمام لمعسكر وبطولة تحدي الأمل الدولي المزمع إقامتهما بالعاصمة الأردنية عمَّان خلال الفترة من 8 - 14 / 12/ 2021م، وهي البطولة التي تشهد مشاركة أفضل 20 لاعبًا على مستوى العالم للعبة كرة الطاولة تحت 11 سنة.

يُذكر أن اللاعب الطاهر يحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في فئته السنية، بحسب تصنيف اتحاد اللعبة الدولي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد الدولي يختار السعودي عبدالرحمن الطاهر للمشاركة ببطولة "تحدي الأمل" لكرة الطاولة
سبق

اختار الاتحاد الدولي لكرة الطاولة الموهبة السعودية اللاعب عبدالرحمن بن صالح الطاهر للانضمام لمعسكر وبطولة تحدي الأمل الدولي المزمع إقامتهما بالعاصمة الأردنية عمَّان خلال الفترة من 8 - 14 / 12/ 2021م، وهي البطولة التي تشهد مشاركة أفضل 20 لاعبًا على مستوى العالم للعبة كرة الطاولة تحت 11 سنة.

يُذكر أن اللاعب الطاهر يحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في فئته السنية، بحسب تصنيف اتحاد اللعبة الدولي.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
11:51 PM

الاتحاد الدولي يختار السعودي عبدالرحمن الطاهر للمشاركة ببطولة "تحدي الأمل" لكرة الطاولة

تُقام في عمَّان بمشاركة 20 لاعبًا على مستوى العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختار الاتحاد الدولي لكرة الطاولة الموهبة السعودية اللاعب عبدالرحمن بن صالح الطاهر للانضمام لمعسكر وبطولة تحدي الأمل الدولي المزمع إقامتهما بالعاصمة الأردنية عمَّان خلال الفترة من 8 - 14 / 12/ 2021م، وهي البطولة التي تشهد مشاركة أفضل 20 لاعبًا على مستوى العالم للعبة كرة الطاولة تحت 11 سنة.

يُذكر أن اللاعب الطاهر يحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في فئته السنية، بحسب تصنيف اتحاد اللعبة الدولي.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,396
201,250 سيارة ..

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