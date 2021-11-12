اختار الاتحاد الدولي لكرة الطاولة الموهبة السعودية اللاعب عبدالرحمن بن صالح الطاهر للانضمام لمعسكر وبطولة تحدي الأمل الدولي المزمع إقامتهما بالعاصمة الأردنية عمَّان خلال الفترة من 8 - 14 / 12/ 2021م، وهي البطولة التي تشهد مشاركة أفضل 20 لاعبًا على مستوى العالم للعبة كرة الطاولة تحت 11 سنة. يُذكر أن اللاعب الطاهر يحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في فئته السنية، بحسب تصنيف اتحاد اللعبة الدولي.

الاتحاد الدولي يختار السعودي عبدالرحمن الطاهر للمشاركة ببطولة "تحدي الأمل" لكرة الطاولة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-12 اختار الاتحاد الدولي لكرة الطاولة الموهبة السعودية اللاعب عبدالرحمن بن صالح الطاهر للانضمام لمعسكر وبطولة تحدي الأمل الدولي المزمع إقامتهما بالعاصمة الأردنية عمَّان خلال الفترة من 8 - 14 / 12/ 2021م، وهي البطولة التي تشهد مشاركة أفضل 20 لاعبًا على مستوى العالم للعبة كرة الطاولة تحت 11 سنة.



يُذكر أن اللاعب الطاهر يحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في فئته السنية، بحسب تصنيف اتحاد اللعبة الدولي.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443 11:51 PM

الاتحاد الدولي يختار السعودي عبدالرحمن الطاهر للمشاركة ببطولة "تحدي الأمل" لكرة الطاولة تُقام في عمَّان بمشاركة 20 لاعبًا على مستوى العالم





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اختار الاتحاد الدولي لكرة الطاولة الموهبة السعودية اللاعب عبدالرحمن بن صالح الطاهر للانضمام لمعسكر وبطولة تحدي الأمل الدولي المزمع إقامتهما بالعاصمة الأردنية عمَّان خلال الفترة من 8 - 14 / 12/ 2021م، وهي البطولة التي تشهد مشاركة أفضل 20 لاعبًا على مستوى العالم للعبة كرة الطاولة تحت 11 سنة.



يُذكر أن اللاعب الطاهر يحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في فئته السنية، بحسب تصنيف اتحاد اللعبة الدولي.