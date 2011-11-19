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فيديو مروّع.. متسابقة "ألمانية" تصاب بكسر في العمود الفقري بسباقات "الفورمولا 3"

سيارتها خرجت من سياج الحماية وارتطمت بحاجز غير صلب وأصابت 4 آخرين

تعرضت السائقة الألمانية صوفيا فلورش (17 عاماً) اليوم الأحد لحادث مروّع في جائزة ماكاو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 3 حيث نتج عن ذلك كسر لها في العمود الفقري.

وتفصيلاً، ذكر تقرير نشره فريق "فلورش" أن المتسابقة تعاني من كسر في العمود الفقري، إلا أنها "واعية" وفي حالة مستقرة.

ونشرت المتسابقة تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها :"أريد فقط أن أبلغ الجميع أنني بخير، لكنني سأخضع لعملية جراحية" كما وجهت شكرها إلى منظمي السباق والفريق والاتحاد الدولي للسيارات.

وأظهرت تسجيلات وأشرطة خلال السباق الذي تم إيقافه بعد الحادث، سيارة فلورش وهي ترتفع في الهواء بسرعة فائقة، قبل أن تخترق السياج المخصص للحماية، وترتطم بحاجز غير صلب، موضوع خارج المسار في منطقة يتواجد فيها مصورون وعدد من العاملين في تنظيم السباق.


وأدى الحادث لإصابة أربعة آخرين، بحسب المنظمين، وأفادت التقارير الطبية أن الخمسة أدخلوا المستشفى لتلقي العلاج.


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فيديو مروّع.. متسابقة "ألمانية" تصاب بكسر في العمود الفقري بسباقات "الفورمولا 3"
سبق

تعرضت السائقة الألمانية صوفيا فلورش (17 عاماً) اليوم الأحد لحادث مروّع في جائزة ماكاو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 3 حيث نتج عن ذلك كسر لها في العمود الفقري.

وتفصيلاً، ذكر تقرير نشره فريق "فلورش" أن المتسابقة تعاني من كسر في العمود الفقري، إلا أنها "واعية" وفي حالة مستقرة.

ونشرت المتسابقة تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها :"أريد فقط أن أبلغ الجميع أنني بخير، لكنني سأخضع لعملية جراحية" كما وجهت شكرها إلى منظمي السباق والفريق والاتحاد الدولي للسيارات.

وأظهرت تسجيلات وأشرطة خلال السباق الذي تم إيقافه بعد الحادث، سيارة فلورش وهي ترتفع في الهواء بسرعة فائقة، قبل أن تخترق السياج المخصص للحماية، وترتطم بحاجز غير صلب، موضوع خارج المسار في منطقة يتواجد فيها مصورون وعدد من العاملين في تنظيم السباق.


وأدى الحادث لإصابة أربعة آخرين، بحسب المنظمين، وأفادت التقارير الطبية أن الخمسة أدخلوا المستشفى لتلقي العلاج.


18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
11:05 PM

فيديو مروّع.. متسابقة "ألمانية" تصاب بكسر في العمود الفقري بسباقات "الفورمولا 3"

سيارتها خرجت من سياج الحماية وارتطمت بحاجز غير صلب وأصابت 4 آخرين

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محمد السيّد - الرياض
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15,395

تعرضت السائقة الألمانية صوفيا فلورش (17 عاماً) اليوم الأحد لحادث مروّع في جائزة ماكاو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 3 حيث نتج عن ذلك كسر لها في العمود الفقري.

وتفصيلاً، ذكر تقرير نشره فريق "فلورش" أن المتسابقة تعاني من كسر في العمود الفقري، إلا أنها "واعية" وفي حالة مستقرة.

ونشرت المتسابقة تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها :"أريد فقط أن أبلغ الجميع أنني بخير، لكنني سأخضع لعملية جراحية" كما وجهت شكرها إلى منظمي السباق والفريق والاتحاد الدولي للسيارات.

وأظهرت تسجيلات وأشرطة خلال السباق الذي تم إيقافه بعد الحادث، سيارة فلورش وهي ترتفع في الهواء بسرعة فائقة، قبل أن تخترق السياج المخصص للحماية، وترتطم بحاجز غير صلب، موضوع خارج المسار في منطقة يتواجد فيها مصورون وعدد من العاملين في تنظيم السباق.


وأدى الحادث لإصابة أربعة آخرين، بحسب المنظمين، وأفادت التقارير الطبية أن الخمسة أدخلوا المستشفى لتلقي العلاج.


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