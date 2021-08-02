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السعودي "معافا" يتوّج ببطولة نادي توباكو الصربي

بعد تجاوز جميع منافسيه في جولاتها

تُوّج لاعب المنتخب السعودي للتنس سطام بن توفيق معافا، ببطولة نادي توباكو الصربي للفئات السنية في بيلغراد على الملاعب الرملية، وذلك ضمن برامج معسكر المنتخبات السعودية المقام في صربيا للفئات السنية.

وتجاوز "سطام" جميع المنافسين عبر جولات البطولة ابتداءً من دور الـ32 حتى الوصول لنهائي البطولة ليقابل لاعب أكاديمية يانكو تبسروفوتش الصربية، وتمكّن من حسم اللقاء بنتيجة (6/ 1) للمجموعة الأولى و (6/ 3) للمجموعة الثانية، مقدماً أداء مميزاً بعد أسبوع من التدريب في معسكر الفئات السنية بالعاصمة الصربية بيلغراد.

كما شارك 7 لاعبين يمثلون الأخضر في عدة بطولات للفئات السنية في عدد من المدن والمحافظات الصربية، نجح اثنان منهم في الوصول للمباريات النهائية، بينما قدم أغلب اللاعبين مستوى جيدا، حيث تُعد صربيا إحدى الدول المميزة في المواهب الرياضية بشكل عام ولعبة التنس بشكل خاص، وهي تحتضن معسكر الأخضر للفئات السنية حالياً.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السعودي "معافا" يتوّج ببطولة نادي توباكو الصربي
سبق

تُوّج لاعب المنتخب السعودي للتنس سطام بن توفيق معافا، ببطولة نادي توباكو الصربي للفئات السنية في بيلغراد على الملاعب الرملية، وذلك ضمن برامج معسكر المنتخبات السعودية المقام في صربيا للفئات السنية.

وتجاوز "سطام" جميع المنافسين عبر جولات البطولة ابتداءً من دور الـ32 حتى الوصول لنهائي البطولة ليقابل لاعب أكاديمية يانكو تبسروفوتش الصربية، وتمكّن من حسم اللقاء بنتيجة (6/ 1) للمجموعة الأولى و (6/ 3) للمجموعة الثانية، مقدماً أداء مميزاً بعد أسبوع من التدريب في معسكر الفئات السنية بالعاصمة الصربية بيلغراد.

كما شارك 7 لاعبين يمثلون الأخضر في عدة بطولات للفئات السنية في عدد من المدن والمحافظات الصربية، نجح اثنان منهم في الوصول للمباريات النهائية، بينما قدم أغلب اللاعبين مستوى جيدا، حيث تُعد صربيا إحدى الدول المميزة في المواهب الرياضية بشكل عام ولعبة التنس بشكل خاص، وهي تحتضن معسكر الأخضر للفئات السنية حالياً.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
05:32 PM
اخر تعديل
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
09:52 PM

السعودي "معافا" يتوّج ببطولة نادي توباكو الصربي

بعد تجاوز جميع منافسيه في جولاتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,636

تُوّج لاعب المنتخب السعودي للتنس سطام بن توفيق معافا، ببطولة نادي توباكو الصربي للفئات السنية في بيلغراد على الملاعب الرملية، وذلك ضمن برامج معسكر المنتخبات السعودية المقام في صربيا للفئات السنية.

وتجاوز "سطام" جميع المنافسين عبر جولات البطولة ابتداءً من دور الـ32 حتى الوصول لنهائي البطولة ليقابل لاعب أكاديمية يانكو تبسروفوتش الصربية، وتمكّن من حسم اللقاء بنتيجة (6/ 1) للمجموعة الأولى و (6/ 3) للمجموعة الثانية، مقدماً أداء مميزاً بعد أسبوع من التدريب في معسكر الفئات السنية بالعاصمة الصربية بيلغراد.

كما شارك 7 لاعبين يمثلون الأخضر في عدة بطولات للفئات السنية في عدد من المدن والمحافظات الصربية، نجح اثنان منهم في الوصول للمباريات النهائية، بينما قدم أغلب اللاعبين مستوى جيدا، حيث تُعد صربيا إحدى الدول المميزة في المواهب الرياضية بشكل عام ولعبة التنس بشكل خاص، وهي تحتضن معسكر الأخضر للفئات السنية حالياً.

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