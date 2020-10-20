أم لـ 6 وجدة لـ 4.. رسائل سعودية نالت البكالوريوس بعد 40 سنة من الثانوية!

رفضت الاستسلام والتحجج بالعمر ودعت إلى الانطلاق في الحياة وتحقيق الإنجازات

رفضت ستينية سعودية نالت البكالوريوس بعد 40 عاماً من حصولها على شهادة الثانوية، التحجج بالعمر وكبر السن لعدم القدرة على مواصلة تحقيق الإنجازات والانطلاق في الحياة والتفكير بإنابة الأبناء في تحقيق ذلك.

وشددت على أهمية الاستمرار في تطوير الذات وعدم الاكتفاء بمستوى معين ومقدار واحد في بناء الشخصية، معتبرة أن الوصول إلى الستين بداية حياة جديدة.

وأوضحت سعدية يحيى فلفلان (61 عاماً) وهي أم لـ 6 أبناء ولديها 4 أحفاد لـ"قناة العربية"، أنها بدأت في دراستها الجامعية وعمرها 55 سنة وحصلت بعد سنوات من الكفاح والصبر والمثابرة على شهادة البكالوريوس.

ولفتت "سعدية"، إلى أنها واجهت في أثناء دراستها في هذه السن المتأخرة من عمرها عديداً من الصعوبات والتحديات والظروف؛ لكنها استطاعت التغلب عليها بالعزيمة والإصرار والمضي قدماً في تحقيق الطموح.