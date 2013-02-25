أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتبة "وكيل رقيب- عريف- جندي أول- جندي رجال". ويمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa

"العمليات الأمنية 911" يعلن نتائج القبول المبدئي للرجال وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-25 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتبة "وكيل رقيب- عريف- جندي أول- جندي رجال".



ويمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442 08:45 PM

"العمليات الأمنية 911" يعلن نتائج القبول المبدئي للرجال على رتب "وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي"





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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتبة "وكيل رقيب- عريف- جندي أول- جندي رجال".



ويمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa