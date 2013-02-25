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"العمليات الأمنية 911" يعلن نتائج القبول المبدئي للرجال

على رتب "وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتبة "وكيل رقيب- عريف- جندي أول- جندي رجال".

ويمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمليات الأمنية 911" يعلن نتائج القبول المبدئي للرجال
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتبة "وكيل رقيب- عريف- جندي أول- جندي رجال".

ويمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
08:45 PM

"العمليات الأمنية 911" يعلن نتائج القبول المبدئي للرجال

على رتب "وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,519

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتبة "وكيل رقيب- عريف- جندي أول- جندي رجال".

ويمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa

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