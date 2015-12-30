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دولة أوروبية تُصدر أغرب قرار بشأن اللقاح ضد كورونا

جدل وتحذيرات من سجل لأشخاص سيئين

أصدرت دولة أوروبية أغرب قرار يتعلق باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ حيث أعلنت السلطات أنها ستستخدم سجلًا لمراقبة المواطنين الذين يرفضون التطعيم ضد الفيروس، على أن تتم مشاركة السجل مع دول أخرى في أوروبا.

وحسب تقرير على موقع "سي إن إن" بالعربية؛ فقد أثارت تصريحات وزير الصحة الإسباني سالفادور إيا، القلق، عندما أعلن أن الأشخاص الذين يرفضون التطعيم ضد فيروس كورونا في إسبانيا سيتم إدارجهم في سجل جديد، وسيتم بعد ذلك مشاركة هذه المعلومات مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى؛ ولكن لن يتم الإعلان عنها، وأكد الوزير أن اللقاحات ليست إلزامية في إسبانيا.

ويقول رئيس المنظمة التي تعتمد الممرضات في إسبانيا: إن المفتاح هو كيفية استخدام هذا السجل؛ فإن كان السجل لأغراض الصحة العامة والأشخاص مجهولي الهوية، فلا بأس بذلك.

ويضيف: لكن يجب رفض القرار إذا كان السجل بهدف إنشاء قائمة بالأشخاص السيئين الذين قد يتم انتهاك حريتهم، أو السماح لأصحاب الأعمال ربما باستخدام السجل ضد موظفيهم.

وقال مدير وكالة الأدوية الإسبانية: إن سبب التسجيل هو التعرف على أسباب رفض الناس لتعاطي اللقاح، سواء كان ذلك بدافع الشك أو الرفض التام.

وحسب "سي إن إن"، أظهر استطلاع حكومي في شهر ديسمبر الجاري أن 28% من الإسبان يرفضون تلقيح فيروس كورونا.

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دولة أوروبية تُصدر أغرب قرار بشأن اللقاح ضد كورونا
سبق

أصدرت دولة أوروبية أغرب قرار يتعلق باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ حيث أعلنت السلطات أنها ستستخدم سجلًا لمراقبة المواطنين الذين يرفضون التطعيم ضد الفيروس، على أن تتم مشاركة السجل مع دول أخرى في أوروبا.

وحسب تقرير على موقع "سي إن إن" بالعربية؛ فقد أثارت تصريحات وزير الصحة الإسباني سالفادور إيا، القلق، عندما أعلن أن الأشخاص الذين يرفضون التطعيم ضد فيروس كورونا في إسبانيا سيتم إدارجهم في سجل جديد، وسيتم بعد ذلك مشاركة هذه المعلومات مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى؛ ولكن لن يتم الإعلان عنها، وأكد الوزير أن اللقاحات ليست إلزامية في إسبانيا.

ويقول رئيس المنظمة التي تعتمد الممرضات في إسبانيا: إن المفتاح هو كيفية استخدام هذا السجل؛ فإن كان السجل لأغراض الصحة العامة والأشخاص مجهولي الهوية، فلا بأس بذلك.

ويضيف: لكن يجب رفض القرار إذا كان السجل بهدف إنشاء قائمة بالأشخاص السيئين الذين قد يتم انتهاك حريتهم، أو السماح لأصحاب الأعمال ربما باستخدام السجل ضد موظفيهم.

وقال مدير وكالة الأدوية الإسبانية: إن سبب التسجيل هو التعرف على أسباب رفض الناس لتعاطي اللقاح، سواء كان ذلك بدافع الشك أو الرفض التام.

وحسب "سي إن إن"، أظهر استطلاع حكومي في شهر ديسمبر الجاري أن 28% من الإسبان يرفضون تلقيح فيروس كورونا.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
01:45 PM

دولة أوروبية تُصدر أغرب قرار بشأن اللقاح ضد كورونا

جدل وتحذيرات من سجل لأشخاص سيئين

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
2,703

أصدرت دولة أوروبية أغرب قرار يتعلق باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ حيث أعلنت السلطات أنها ستستخدم سجلًا لمراقبة المواطنين الذين يرفضون التطعيم ضد الفيروس، على أن تتم مشاركة السجل مع دول أخرى في أوروبا.

وحسب تقرير على موقع "سي إن إن" بالعربية؛ فقد أثارت تصريحات وزير الصحة الإسباني سالفادور إيا، القلق، عندما أعلن أن الأشخاص الذين يرفضون التطعيم ضد فيروس كورونا في إسبانيا سيتم إدارجهم في سجل جديد، وسيتم بعد ذلك مشاركة هذه المعلومات مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى؛ ولكن لن يتم الإعلان عنها، وأكد الوزير أن اللقاحات ليست إلزامية في إسبانيا.

ويقول رئيس المنظمة التي تعتمد الممرضات في إسبانيا: إن المفتاح هو كيفية استخدام هذا السجل؛ فإن كان السجل لأغراض الصحة العامة والأشخاص مجهولي الهوية، فلا بأس بذلك.

ويضيف: لكن يجب رفض القرار إذا كان السجل بهدف إنشاء قائمة بالأشخاص السيئين الذين قد يتم انتهاك حريتهم، أو السماح لأصحاب الأعمال ربما باستخدام السجل ضد موظفيهم.

وقال مدير وكالة الأدوية الإسبانية: إن سبب التسجيل هو التعرف على أسباب رفض الناس لتعاطي اللقاح، سواء كان ذلك بدافع الشك أو الرفض التام.

وحسب "سي إن إن"، أظهر استطلاع حكومي في شهر ديسمبر الجاري أن 28% من الإسبان يرفضون تلقيح فيروس كورونا.

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