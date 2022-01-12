"أمانة الرياض": 59 ألف منشأة استفادت من قرار التنبيه أولاً خلال 2021
أكّدت ارتفاع نسبة الامتثال للضوابط والاشتراطات إلى 83 %.. 195.452 إنذاراً
أفادت أمانة منطقة الرياض بأن 59 ألف منشأة تجارية استفادت من قرار التنبيه أولاً خلال عام 2021، لافتة إلى ارتفاع نسبة الامتثال للضوابط والاشتراطات إلى 83 .%
وأكدت الأمانة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر، أن عدد المنشآت التي تم تنبيهها 59.108 منشآت، فيما تمّ توجيه 195.452 إنذاراً .
"أمانة الرياض": 59 ألف منشأة استفادت من قرار التنبيه أولاً خلال 2021
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-12
أفادت أمانة منطقة الرياض بأن 59 ألف منشأة تجارية استفادت من قرار التنبيه أولاً خلال عام 2021، لافتة إلى ارتفاع نسبة الامتثال للضوابط والاشتراطات إلى 83 .%
وأكدت الأمانة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر، أن عدد المنشآت التي تم تنبيهها 59.108 منشآت، فيما تمّ توجيه 195.452 إنذاراً .
12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
10:14 AM
"أمانة الرياض": 59 ألف منشأة استفادت من قرار التنبيه أولاً خلال 2021
أكّدت ارتفاع نسبة الامتثال للضوابط والاشتراطات إلى 83 %.. 195.452 إنذاراً
أفادت أمانة منطقة الرياض بأن 59 ألف منشأة تجارية استفادت من قرار التنبيه أولاً خلال عام 2021، لافتة إلى ارتفاع نسبة الامتثال للضوابط والاشتراطات إلى 83 .%
وأكدت الأمانة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر، أن عدد المنشآت التي تم تنبيهها 59.108 منشآت، فيما تمّ توجيه 195.452 إنذاراً .