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بجدول دراسي.. معهد الحرم المكي يعتمد منصة "كلاسيرا" للتعليم عن بعد

مواكبة للتوجيهات الصادرة التي تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين من كورونا

اعتمد معهد الحرم المكي الشريف البرنامج التعليمي الإلكتروني "كلاسيرا" ليكون المنصة المعتمدة للتعليم عن بعد، حيث سيتم من خلالها تقديم الدروس، ومتابعة الطلاب حسب الجدول الدراسي.

من جهتها، استعرضت الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف جميع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، حيث قام معهد الحرم المكي الشريف، بإجراء اختبارات القبول التحريري للطلاب المستجدين عن بعد، كما تم إعلان النتائج وفرز الطلاب المرشحين للمقابلات.

وأكدت إدارة المعهد بأنه تم تشكيل لجنة لإجراء المقابلات للطلاب، حيث ستجرى المقابلات الشخصية للطلاب عن بعد، كما تمت تهيئة موقع في المسجد الحرام لتسجيل الدروس العلمية بجودة عالية عن طريق الفريق الإعلامي بمعهد الحرم.

وعقد وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني، اليوم، بحضور الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية بدر الفريح، اجتماعاً مع مدير الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف صالح السلمي، ووكيل معهد الحرم المكي الشريف للشؤون التعليمية محمد الحكمي، للاطلاع على رؤية المعهد حول التعليم عن بعد، وآلية سير العملية التعليمية للطلاب والطالبات في أقسام المعهد، وكيفية متابعة الطلاب من قِبل مراقبي الفصول بالمعهد.

يُذكر أن ذلك يأتي حرصاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مواكبة التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- إلى جميع قطاعات الدولة التي تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين من تبعات تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

معهد الحرم المكي الشريف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بجدول دراسي.. معهد الحرم المكي يعتمد منصة "كلاسيرا" للتعليم عن بعد
سبق

اعتمد معهد الحرم المكي الشريف البرنامج التعليمي الإلكتروني "كلاسيرا" ليكون المنصة المعتمدة للتعليم عن بعد، حيث سيتم من خلالها تقديم الدروس، ومتابعة الطلاب حسب الجدول الدراسي.

من جهتها، استعرضت الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف جميع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، حيث قام معهد الحرم المكي الشريف، بإجراء اختبارات القبول التحريري للطلاب المستجدين عن بعد، كما تم إعلان النتائج وفرز الطلاب المرشحين للمقابلات.

وأكدت إدارة المعهد بأنه تم تشكيل لجنة لإجراء المقابلات للطلاب، حيث ستجرى المقابلات الشخصية للطلاب عن بعد، كما تمت تهيئة موقع في المسجد الحرام لتسجيل الدروس العلمية بجودة عالية عن طريق الفريق الإعلامي بمعهد الحرم.

وعقد وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني، اليوم، بحضور الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية بدر الفريح، اجتماعاً مع مدير الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف صالح السلمي، ووكيل معهد الحرم المكي الشريف للشؤون التعليمية محمد الحكمي، للاطلاع على رؤية المعهد حول التعليم عن بعد، وآلية سير العملية التعليمية للطلاب والطالبات في أقسام المعهد، وكيفية متابعة الطلاب من قِبل مراقبي الفصول بالمعهد.

يُذكر أن ذلك يأتي حرصاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مواكبة التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- إلى جميع قطاعات الدولة التي تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين من تبعات تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
11:54 AM

بجدول دراسي.. معهد الحرم المكي يعتمد منصة "كلاسيرا" للتعليم عن بعد

مواكبة للتوجيهات الصادرة التي تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين من كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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اعتمد معهد الحرم المكي الشريف البرنامج التعليمي الإلكتروني "كلاسيرا" ليكون المنصة المعتمدة للتعليم عن بعد، حيث سيتم من خلالها تقديم الدروس، ومتابعة الطلاب حسب الجدول الدراسي.

من جهتها، استعرضت الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف جميع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، حيث قام معهد الحرم المكي الشريف، بإجراء اختبارات القبول التحريري للطلاب المستجدين عن بعد، كما تم إعلان النتائج وفرز الطلاب المرشحين للمقابلات.

وأكدت إدارة المعهد بأنه تم تشكيل لجنة لإجراء المقابلات للطلاب، حيث ستجرى المقابلات الشخصية للطلاب عن بعد، كما تمت تهيئة موقع في المسجد الحرام لتسجيل الدروس العلمية بجودة عالية عن طريق الفريق الإعلامي بمعهد الحرم.

وعقد وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني، اليوم، بحضور الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية بدر الفريح، اجتماعاً مع مدير الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف صالح السلمي، ووكيل معهد الحرم المكي الشريف للشؤون التعليمية محمد الحكمي، للاطلاع على رؤية المعهد حول التعليم عن بعد، وآلية سير العملية التعليمية للطلاب والطالبات في أقسام المعهد، وكيفية متابعة الطلاب من قِبل مراقبي الفصول بالمعهد.

يُذكر أن ذلك يأتي حرصاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مواكبة التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- إلى جميع قطاعات الدولة التي تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين من تبعات تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

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