في أول ظهور إعلامي له.. رئيس "بلدي مكة" يكشف عن خطة المجلس الجديدة

قال لـ"سبق": الأبواب مفتوحة للمواطنين لطرح ما لديهم من مقترحات أو شكاوى

وعد رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، الجديد، نواف بن نامي البركاتي، الذي تم انتخابه بعد التمديد لأعضاء المجالس البلدية الحالية لمدة سنتين؛ أهالي مكة المكرمة بخطة جديدة تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتكثيف اللقاءات مع الأهالي ومتابعة ما تم رفعه لأمانة العاصمة المقدسة خلال الأربع السنوات الماضية من عمر المجلس.

وفي التفاصيل: أكد "البركاتي" أن أبواب المجلس مفتوحة للمواطنين في أي وقت أرادوا الالتقاء بأعضاء المجلس، وطرح ما لديهم من مقترحات وشكاوى فيما يختص بالخدمات البلدية المقدمة.

وقال في اتصال هاتفي أجرته معه "سبق": سيكون لنا خطة ورؤية جديدة في هذه السنتين لخدمة سكان مكة المكرمة، ولا شك أن المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة قدّم خلال الأربع سنوات في الفترة الحالية إنجازات كبيرة، مقيّد للمجلس وهو الخدمات البلدية، وهناك أعمال قائمة في طور التنفيذ بما يحقق أهداف المجلس.

وأضاف: يظل لكل فترة تطلعات وآمال مختلفة عن سابقاتها، والأمل معقود على مشاركة وتواصل المجتمع مع المجلس البلدي؛ لأن المجلس للمجتمع ومع المجتمع، وأعضاء المجلس لن تكون لهم الرؤية الكاملة ما لم يكن المجتمع مشاركًا معهم.

وتابع: عقد المجلس في الفترة الحالية، أي في الأربع سنوات الماضية؛ 52 جلسة، وسيكون للمجتمع في الفترة الحالية؛ السنتين، مشاركة مختلفة ولها منهجية سترى النور مع بداية الجلسة الأولى التي ستُعقد قريباً، لتحقيق أهداف المجلس، والمجلس في طور وضع آلية سيتم الكشف عنها مستقبلاً.

وأشار إلى أن المجلس في فترته الحالية سيكثّف من زيارة الأحياء، وأبوابه مفتوحة لجميع المواطنين عن طريق التواصل الإلكتروني أو بوابة أمانة المجالس أو زيارة مقر المجلس.

ووعد "البركاتي" بتقديم كل ما بوسعه لخدمة سكان مكة المكرمة، وما يتطلعون له من خدمات بلدية، لافتاً إلى أن الطلبات السابقة العالقة وكل ما يتعلق بالخدمات البلدية، فإن المجلس لن يألو جهداً في تحقيقها وفقاً للصلاحيات الممنوحة والمخول بها واللوائح التنظيمية لأعمال المجلس.

وختم تصريحه بقوله: "بإمكان أي مواطن لديه طلبات أو شكاوى التواصل مع المجلس بشكل مباشر، سواء عن طريق اللقاءات أو زيارة مقر المجلس، ونسعد بخدمته على مدار الساعة بأسرع الطرق".



وكان وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي، قد أصدر تعميماً لجميع المجالس البلدية موضحاً فيه الإجراءات التي تتخذها المجالس، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الذي تضمن التمديد لأعضاء المجالس البلدية؛ حيث تبلغت المجالس البلدية بالتعليمات المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس ونائبه لفترة استمرار، وذلك بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (۱۰۲) القاضي بتمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية الحالية لمدة سنتين، وذلك لتطوير منظومة المجالس البلدية وتفعيل دورها ومساهمتها في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين، ومعالجة ما تم رصده من قصور وملاحظات في أدائها.