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إصابات كورونا في 3 دول.. 44401 إصابة جديدة بألمانيا و2956 بالمكسيك و23 بالصين

خلال الـ24 ساعة الماضية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و761696، بعد تسجيل 44401 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 100883 بعد تسجيل 104 وفيات جديدة.

المكسيك

أشارت بيانات لوزارة الصحة في المكسيك، إلى تسجيل 245 وفاة و2956 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 293859، وعدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و882792 إصابة منذ بدء الجائحة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، تسجيل 23 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 98631.

وأفاد بيان من اللجنة بأن ثلاثًا من الإصابات الجديدة محلية. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

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إصابات كورونا في 3 دول.. 44401 إصابة جديدة بألمانيا و2956 بالمكسيك و23 بالصين
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و761696، بعد تسجيل 44401 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 100883 بعد تسجيل 104 وفيات جديدة.

المكسيك

أشارت بيانات لوزارة الصحة في المكسيك، إلى تسجيل 245 وفاة و2956 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 293859، وعدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و882792 إصابة منذ بدء الجائحة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، تسجيل 23 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 98631.

وأفاد بيان من اللجنة بأن ثلاثًا من الإصابات الجديدة محلية. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
08:33 AM

إصابات كورونا في 3 دول.. 44401 إصابة جديدة بألمانيا و2956 بالمكسيك و23 بالصين

خلال الـ24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و761696، بعد تسجيل 44401 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 100883 بعد تسجيل 104 وفيات جديدة.

المكسيك

أشارت بيانات لوزارة الصحة في المكسيك، إلى تسجيل 245 وفاة و2956 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 293859، وعدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و882792 إصابة منذ بدء الجائحة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، تسجيل 23 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 98631.

وأفاد بيان من اللجنة بأن ثلاثًا من الإصابات الجديدة محلية. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,404
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,250
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,299

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