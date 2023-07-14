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"كورونا" يصيب 1.979 باكستانيًّا جديدًا.. ويسلب الحياة من 50

عدد المرضى بالفيروس بلغ 253.603

سجلت باكستان 1.979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية، و50 حالة وفاة.

وبيّن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم (الثلاثاء)؛ أنه بعد إعلان هذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 253.603 حالات، ووصل إجمالي الضحايا إلى 5.320 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 170.656 شخصًا، وتوجد 2.151 حالة في وضع حرج.

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"كورونا" يصيب 1.979 باكستانيًّا جديدًا.. ويسلب الحياة من 50
سبق

سجلت باكستان 1.979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية، و50 حالة وفاة.

وبيّن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم (الثلاثاء)؛ أنه بعد إعلان هذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 253.603 حالات، ووصل إجمالي الضحايا إلى 5.320 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 170.656 شخصًا، وتوجد 2.151 حالة في وضع حرج.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
09:37 PM

"كورونا" يصيب 1.979 باكستانيًّا جديدًا.. ويسلب الحياة من 50

عدد المرضى بالفيروس بلغ 253.603

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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سجلت باكستان 1.979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية، و50 حالة وفاة.

وبيّن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم (الثلاثاء)؛ أنه بعد إعلان هذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 253.603 حالات، ووصل إجمالي الضحايا إلى 5.320 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 170.656 شخصًا، وتوجد 2.151 حالة في وضع حرج.

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