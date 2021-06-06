3 طوابع وصورة.. وثيقة تكشف تنظيماً لتصاريح الحج قبل 58 عاماً في أبها

خطاب من شيخ بني مالك عسير لأمير المقاطعة وجد موافقة وإحالة للجوازات

كشفت وثيقة يمتد تاريخها 58 عاماً عن وجود تنظيم رسمي لمنح تصاريح لأداء فريضة الحج حينها، وبيّنت الوثيقة عن ضرورة الحصول على موافقة من أمير المقاطعة بموجب خطاب رسمي من شيخ القبيلة التي ينتمي إليها راغب أداء الفريضة.

وأوضحت الوثيقة التي يحتفظ بنسختها الأصلية متحف الأجيال بأبها، عن خطاب وجّهه شيخ بني مالك عسير علي بن أحمد بن معدي، لأمير مقاطعة أبها، التابعة لمنطقة عسير في ذي القعدة من عام 1384هـ، يوضح فيها أن محمد بن ملاح، من أفراد قبيلته، ويريد الحج طالباً تسهيل مهمته التي وجدت موافقة من الأمير حينها ليوجّه مدير جوازات أبها باعتماد التصريح للمذكور.

كما أظهرت الوثيقة توجيه مدير الجوازات بعد أربعة أيام من الطلب بالموافقة في الثاني من ذي الحجة ١٣٨٤هـ، ونصه "يصرح للمذكور بالزيارة لمكة لأداء فريضة الحج؛ نظراً لثبوت سعوديته على أن يرجع للإدارة للحصول على الحفيظة"، وتم اعتماد الخطاب والتصريح عبر ثلاثة طوابع مع صورة مختومة.