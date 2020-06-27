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السعودية مضاوي الخيّال تتوَّج بالميدالية الذهبية

في بطولة القارات الافتراضية للمبارزة

تُوجت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة مضاوي الخيال بالميدالية الذهبية في بطولة القارات الافتراضية للمبارزة لسلاح السايبر، التي نظمها اتحاد دول الأمريكان للمبارزة؛ وذلك بعدما حلت في المركز الأول.

كما حققت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة شيخة الدوسري المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما نالت لاعبة منتخب المكسيك المركز الثالث.

المنتخب السعودي للمبارزة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السعودية مضاوي الخيّال تتوَّج بالميدالية الذهبية
سبق

تُوجت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة مضاوي الخيال بالميدالية الذهبية في بطولة القارات الافتراضية للمبارزة لسلاح السايبر، التي نظمها اتحاد دول الأمريكان للمبارزة؛ وذلك بعدما حلت في المركز الأول.

كما حققت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة شيخة الدوسري المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما نالت لاعبة منتخب المكسيك المركز الثالث.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
09:32 PM
اخر تعديل
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
11:51 PM

السعودية مضاوي الخيّال تتوَّج بالميدالية الذهبية

في بطولة القارات الافتراضية للمبارزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
13,181

تُوجت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة مضاوي الخيال بالميدالية الذهبية في بطولة القارات الافتراضية للمبارزة لسلاح السايبر، التي نظمها اتحاد دول الأمريكان للمبارزة؛ وذلك بعدما حلت في المركز الأول.

كما حققت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة شيخة الدوسري المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما نالت لاعبة منتخب المكسيك المركز الثالث.

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