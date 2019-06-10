النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8849.21 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 149.99 نقطة ليقفل عند مستوى 8849.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 169 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 133 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صادرات، الباحة، ثمار، المراعي، والاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الأبحاث والتسويق، أليانز إس إف، مسك، سيسكو، وأنعام القابضة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و2.71% .

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، الراجحي، دار الأركان، الجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، الأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 10.15 نقطة ليقفل عند مستوى 3462.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.5 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 61 ألف سهم تقاسمتها 131 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8849.21 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 149.99 نقطة ليقفل عند مستوى 8849.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 169 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 133 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صادرات، الباحة، ثمار، المراعي، والاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الأبحاث والتسويق، أليانز إس إف، مسك، سيسكو، وأنعام القابضة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و2.71% .

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، الراجحي، دار الأركان، الجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، الأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 10.15 نقطة ليقفل عند مستوى 3462.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.5 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 61 ألف سهم تقاسمتها 131 صفقة.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
04:08 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8849.21 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 مليارات ريال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
328

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 149.99 نقطة ليقفل عند مستوى 8849.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 169 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 133 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صادرات، الباحة، ثمار، المراعي، والاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الأبحاث والتسويق، أليانز إس إف، مسك، سيسكو، وأنعام القابضة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و2.71% .

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، الراجحي، دار الأركان، الجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، الأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 10.15 نقطة ليقفل عند مستوى 3462.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.5 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 61 ألف سهم تقاسمتها 131 صفقة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,501
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,342
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,371
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,130

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف
قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة