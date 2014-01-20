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عبر  فيديو خصّ به "سبق".. "كراني": الدفء قادم إليكم

نتيجة انسحاب الموجة القطبية الباردة وحتى آخر يناير

توقع خبير الطقس حسن كراني حدوث حالة من الدفء الملموس في عدة مناطق من المملكة نتيجة انسحاب الموجة القطبية الباردة، مشيراً إلى أن الدفء سيستمر حتى نهاية يناير الجاري.

وفي فيديو خصّ به "سبق"، قال "كراني": الدفء الملموس قادم إليكم بدءاً من فجر اليوم السبت وحتى الاثنين القادم بداية بالغربية، ومنطقة تبوك وشرقها ومن ثم يتدرج على الشمال، ومنطقة القصيم والعاصمة الرياض مع منتصف الاثنين والمناطق الجنوبية، وتبقى أطراف القطاع الشمالي في عملية مد وجزر مع الكتلة الباردة.

وأضاف: توالي الكتلة الهوائية الباردة رحيلها عن الغربية والشمالية الغربية ويتعمق الدفء ويغطي معظم الشمال ويزداد تعمقاً حتى يصل العاصمة الرياض الاثنين القادم، ويستمر في التعمق جنوباً وشرقاً، وتنعم أجواء المملكة بالدفء كما أشرنا حتى نهاية يناير تقريباً.

واستبعد "كراني" الأسبوع الماضي، تساقط الثلوج عكس ما كان متوقعاً بغالبية التوقعات اليومية التي ظهرت خلال تحرك الموجة الباردة، وأشارت توقعاته سابقاً إلى عدم وجود فرصة لهطول الثلوج على أجواء المملكة؛ مُصححاً بذلك تلك التوقعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر  فيديو خصّ به "سبق".. "كراني": الدفء قادم إليكم
سبق

توقع خبير الطقس حسن كراني حدوث حالة من الدفء الملموس في عدة مناطق من المملكة نتيجة انسحاب الموجة القطبية الباردة، مشيراً إلى أن الدفء سيستمر حتى نهاية يناير الجاري.

وفي فيديو خصّ به "سبق"، قال "كراني": الدفء الملموس قادم إليكم بدءاً من فجر اليوم السبت وحتى الاثنين القادم بداية بالغربية، ومنطقة تبوك وشرقها ومن ثم يتدرج على الشمال، ومنطقة القصيم والعاصمة الرياض مع منتصف الاثنين والمناطق الجنوبية، وتبقى أطراف القطاع الشمالي في عملية مد وجزر مع الكتلة الباردة.

وأضاف: توالي الكتلة الهوائية الباردة رحيلها عن الغربية والشمالية الغربية ويتعمق الدفء ويغطي معظم الشمال ويزداد تعمقاً حتى يصل العاصمة الرياض الاثنين القادم، ويستمر في التعمق جنوباً وشرقاً، وتنعم أجواء المملكة بالدفء كما أشرنا حتى نهاية يناير تقريباً.

واستبعد "كراني" الأسبوع الماضي، تساقط الثلوج عكس ما كان متوقعاً بغالبية التوقعات اليومية التي ظهرت خلال تحرك الموجة الباردة، وأشارت توقعاته سابقاً إلى عدم وجود فرصة لهطول الثلوج على أجواء المملكة؛ مُصححاً بذلك تلك التوقعات.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
04:35 PM

عبر  فيديو خصّ به "سبق".. "كراني": الدفء قادم إليكم

نتيجة انسحاب الموجة القطبية الباردة وحتى آخر يناير

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
32,714

توقع خبير الطقس حسن كراني حدوث حالة من الدفء الملموس في عدة مناطق من المملكة نتيجة انسحاب الموجة القطبية الباردة، مشيراً إلى أن الدفء سيستمر حتى نهاية يناير الجاري.

وفي فيديو خصّ به "سبق"، قال "كراني": الدفء الملموس قادم إليكم بدءاً من فجر اليوم السبت وحتى الاثنين القادم بداية بالغربية، ومنطقة تبوك وشرقها ومن ثم يتدرج على الشمال، ومنطقة القصيم والعاصمة الرياض مع منتصف الاثنين والمناطق الجنوبية، وتبقى أطراف القطاع الشمالي في عملية مد وجزر مع الكتلة الباردة.

وأضاف: توالي الكتلة الهوائية الباردة رحيلها عن الغربية والشمالية الغربية ويتعمق الدفء ويغطي معظم الشمال ويزداد تعمقاً حتى يصل العاصمة الرياض الاثنين القادم، ويستمر في التعمق جنوباً وشرقاً، وتنعم أجواء المملكة بالدفء كما أشرنا حتى نهاية يناير تقريباً.

واستبعد "كراني" الأسبوع الماضي، تساقط الثلوج عكس ما كان متوقعاً بغالبية التوقعات اليومية التي ظهرت خلال تحرك الموجة الباردة، وأشارت توقعاته سابقاً إلى عدم وجود فرصة لهطول الثلوج على أجواء المملكة؛ مُصححاً بذلك تلك التوقعات.

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