الراجحي: ميزانية 2022 تعكس حجم التنوع الاقتصادي وفاعليته
نسأل الله لقيادتنا الحكيمة العون والتوفيق ولمملكتنا الغالية مزيداً من الرخاء
أكّد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أن ميزانية الدولة لـ 2022م، تعكس حجم التنوع الاقتصادي وفاعليته.
وقال عبر حسابه في تويتر: أهنئ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لعام 2022، التي تعكس حجم التنوع الاقتصادي وفاعليته.
وأضاف: نسأل الله لقيادتنا الحكيمة العون والتوفيق ولمملكتنا الغالية مزيداً من الرخاء والازدهار.
الراجحي: ميزانية 2022 تعكس حجم التنوع الاقتصادي وفاعليته
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-13
أكّد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أن ميزانية الدولة لـ 2022م، تعكس حجم التنوع الاقتصادي وفاعليته.
وقال عبر حسابه في تويتر: أهنئ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لعام 2022، التي تعكس حجم التنوع الاقتصادي وفاعليته.
وأضاف: نسأل الله لقيادتنا الحكيمة العون والتوفيق ولمملكتنا الغالية مزيداً من الرخاء والازدهار.
13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
10:16 AM
الراجحي: ميزانية 2022 تعكس حجم التنوع الاقتصادي وفاعليته
نسأل الله لقيادتنا الحكيمة العون والتوفيق ولمملكتنا الغالية مزيداً من الرخاء
أكّد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أن ميزانية الدولة لـ 2022م، تعكس حجم التنوع الاقتصادي وفاعليته.
وقال عبر حسابه في تويتر: أهنئ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لعام 2022، التي تعكس حجم التنوع الاقتصادي وفاعليته.
وأضاف: نسأل الله لقيادتنا الحكيمة العون والتوفيق ولمملكتنا الغالية مزيداً من الرخاء والازدهار.