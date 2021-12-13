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الراجحي: ميزانية 2022 تعكس حجم التنوع الاقتصادي وفاعليته

نسأل الله لقيادتنا الحكيمة العون والتوفيق ولمملكتنا الغالية مزيداً من الرخاء

أكّد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أن ميزانية الدولة لـ 2022م، تعكس حجم التنوع الاقتصادي وفاعليته.

وقال عبر حسابه في تويتر: أهنئ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لعام 2022، التي تعكس حجم التنوع الاقتصادي وفاعليته.

وأضاف: نسأل الله لقيادتنا الحكيمة العون والتوفيق ولمملكتنا الغالية مزيداً من الرخاء والازدهار.

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الراجحي: ميزانية 2022 تعكس حجم التنوع الاقتصادي وفاعليته
سبق

أكّد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أن ميزانية الدولة لـ 2022م، تعكس حجم التنوع الاقتصادي وفاعليته.

وقال عبر حسابه في تويتر: أهنئ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لعام 2022، التي تعكس حجم التنوع الاقتصادي وفاعليته.

وأضاف: نسأل الله لقيادتنا الحكيمة العون والتوفيق ولمملكتنا الغالية مزيداً من الرخاء والازدهار.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
10:16 AM

الراجحي: ميزانية 2022 تعكس حجم التنوع الاقتصادي وفاعليته

نسأل الله لقيادتنا الحكيمة العون والتوفيق ولمملكتنا الغالية مزيداً من الرخاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أن ميزانية الدولة لـ 2022م، تعكس حجم التنوع الاقتصادي وفاعليته.

وقال عبر حسابه في تويتر: أهنئ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لعام 2022، التي تعكس حجم التنوع الاقتصادي وفاعليته.

وأضاف: نسأل الله لقيادتنا الحكيمة العون والتوفيق ولمملكتنا الغالية مزيداً من الرخاء والازدهار.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,477
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,696
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,452
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