إدارة الشباب للنصر: بيانكم "هزلي".. وأساليبكم لا تجلب البطولات

وجَّهت سؤالاً لهم: هل كنتم تشاهدون مباراة أخرى؟

وصفت إدارة نادي الشباب بيان النصر الذي أصدره في الأيام القليلة الماضية حول الأحداث التي رافقت مباراة الفريقَيْن في إطار منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالهزلي، وأشارت إلى أن البيانات لا تجلب البطولات، ولا تحصد الانتصارات.

وقال الشباب في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "اطلعنا على البيان الهزلي الصادر من إدارة نادي النصر، الذي يتهم فيه لاعبي نادي الشباب بالخشونة المتعمدة ضد لاعبيهم".

وتابع البيان: لعلنا نسأل مُصدري هذا البيان "هل كنتم تشاهدون مباراة أخرى؟ أو هل تعتقدون أن لا أحد شاهد المباراة سواكم؟".. فما تحدثتم عنه لم يتم حدوثه في المباراة إطلاقًا؛ إذ لم يتم تغيير أي لاعب نصراوي بداعي الإصابة، وما ذكرتموه بأن اللاعب جوليانو تعرض للإصابة؛ وتوقَّف عن اللعب لمدة شهر بسببها، هو كذب وافتراء؛ لأنه لعب المباراة التي تليها مباشرة لاعبًا أساسيًّا، ولو تم تطبيق المعايير الواردة في بيان (تصدير الأزمة)، وتمت العودة لحكم الفيديو، لكان من العدل والمفترض طرد لاعبَي فريقكم "مرابط، الغنام، وحمدالله".

وأشاد نادي الشباب في البيان بالروح العالية والأخلاق الرفيعة لجميع لاعبي فريقه، وبالأخص الكابتن محمد سالم الذي لعب مباراة كبيرة، وبروح رياضية عالية.. وقال: نطالبهم جميعًا بأن يلعبوا جميع المباريات بنفس هذه الروح والقوة والتنافس، وأن يلعبوا أي مباراة قادمة مع النصر بروح وقوة وشراسة أعلى بموجب النظام والقانون.

وختم بقوله: وختامًا نؤكد للأخوة في إدارة نادي النصر أن البيانات لا تجلب البطولات، ولا تحصد الانتصارات، وعليهم إبعاد نادي الشباب عن أي أزمة تخصهم، وعدم إقحام النادي ومنسوبيه بمشاكلهم، وحلها بعيدًا عنا.