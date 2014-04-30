العثور على "طفل الليث الهارب" ووالده يروي تفاصيل أيام الاختفاء الثلاثة

وجده عمه نائماً داخل المركبة على طريق الجموم شمال مكة المكرمة

عُثر صباح اليوم الأحد على طفل الليث عبد الله البركاتي "13 عاما" الهارب بسيارة والده من محافظة الليث مساء الخميس الماضي ، نائما داخل السيارة على طريق الجموم شمال مكة المكرمة .

وفي التفاصيل التي حصلت عليها " سبق " فإن " عم الطفل " هو من عثر عليه صباح اليوم نائما على طريق الجموم داخل سيارة والده التي هرب بها ، وذلك حينما كان العم في طريقه لإيصال أبنائه للمدرسة ، إذ شاهد سيارة من نوع هايلكس غمارتين متوقفة على جانب الطريق ، فاتجه نحوها بعد أن شك في ملامحها بأنها قريبة من سيارة شقيقه المفقودة من محافظة الليث ، وحين توقف عندها وجد الطفل " عبد العزيز " نائما بداخلها وباب السيارة مفتوح ، فأيقظه وقام باصطحابه معه للمنزل ، بعد أن أبلغ والده أنه تم العثور على ابنه المفقود وهو بصحة جيدة .

وقد غادر والد الطفل محافظة الليث مباشرة بعد تلقيه الخبر بالعثور على ابنه ، متجها لمنزل شقيقه بمحافظة الجموم .

وقال والد الطفل لـ" سبق " عن فترة غياب ابنه " عبد العزيز " خلال الثلاثة الأيام الماضية بأنه بعد هروبه بالسيارة من قرية الشاقة عند الساعة 12 من مساء يوم الخميس الماضي اتجه مباشرة إلى منتزه العين الحارة شرق الليث حتى قرابة الفجر ثم غادر بعدها إلى محافظة جدة ، وهناك بدأ في مزاولة مهنة " الكدادة " لتوفير قيمة الوقود ، حيث كان يقوم بتحميل الركاب داخل محافظة جدة ، بعدها قام بإيصال أحد الركاب لمحافظة الطائف ثم اتجه لمنتزه الردف حيث نام إحدى الليالي هناك ، وغادر محافظة الطائف مساء أمس عائدا إلى محافظة جدة عن طريق السيل ، وبعد أن سلك طريق الجموم غلبه النعاس مما أضطره للتوقف على جانب الطريق والنوم بداخل السيارة ، قبل أن يعثر عليه " عمه " صباح اليوم .

وأكد والد الطفل أن ابنه " عبد العزيز " بدا ضعيفا ونحيل الجسم ، حيث اعترف له أنه لم يكن يتناول الطعام خلال اليومين الماضيين وكان يكتفي فقط بشرب الماء ، من أجل توفير ما يحصل عليه من قيمة ( الكدادة) لوقود السيارة ، كما أنه لم يكن ينوي العودة لأسرته بمحافظة الليث بل كان يريد الاستمرار في غيابه إلى أن يشاء الله .

وأبدى ولي أمر الطفل استغرابه الشديد من تنقل ابنه بالسيارة خلال الثلاثة الأيام الماضية من محافظة لأخرى دون استيقافه من قبل نقاط التفتيش ، مؤكدا أن قائدي المركبات البالغين لا يكاد بعضهم يمر من نقطة تفتيش دون استيقافه ، فكيف بطفل صغير لم يتجاوز 13 عاما من عمره أن يتنقل من محافظة لأخرى ويمر مرور الكرام بأكثر من 5 نقاط تفتيش دون أن يستوقفه أحد !!

يذكر أن قضية " طفل الليث الهارب " بدأت فصولها مساء الخميس الماضي حينما كان برفقة والده في أحد مواقع بيع الشاي بقرية الوسقة جنوب محافظة الليث ، وعند الساعة 12 من مساء الخميس الماضي ، استقل سيارة والده وهي من نوع هايلكس غمارتين موديل 2013 لوحة رقم (2719 أ ن ل ) ثم غادر الموقع ، وفي اليوم التالي تلقى والده اتصالا من أحد الأقرباء في محافظة جدة يخبره بأنه قد شاهد ابنه ومعه السيارة عند الساعة 9 من صباح يوم الجمعة بحي النزلة ، ثم اختفى عن الأنظار ، قبل أن يعثر عليه اليوم الأحد نائما" داخل السيارة بطريق الجموم .