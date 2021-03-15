اتفاقية شراكة مجتمعية بين صندوق الوقف الصحي وشركة جاهز

امتدادًا للتعاون المستمر في دعم حملات ومبادرات وزارة الصحة

برعاية وزير الصحة رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات.

فقد تم اليوم الأحد، توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين الصندوق وشركة جاهز؛ حيث تهدف الاتفاقية إلى تسهيل دعم مبادرات الصندوق ومنصة شفاء للعلاج الخيري، وهو امتداد للتعاون المستمر لشركة جاهز في دعم حملات ومبادرات وزارة الصحة السعودية، كما تأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لتوسيع شراكات الصندوق مع الشركات وباقي مكونات المجتمع وفتح المجال للشراكات المجتمعية.

الجدير بالذكر أن صندوق الوقف الصحي تأسس بقرار من مجلس الوزراء الموقر، وهو كيان أهلي مستقل يرأسه وزير الصحة، ويهدف لإشراك المجتمع في تحقيق تنمية صحية مستدامة، كما أن منصة "شفاء" للعلاج الخيري تُعتبر إحدى المبادرات النوعية للصندوق، وتعمل على تسهيل تقديم العلاج للمرضى المحتاجين ممن ليس لديهم أهلية علاج؛ وذلك بالتعاون مع الجمعيات الصحية الأهلية في كل مناطق المملكة.