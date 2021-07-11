النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1112 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1189 خلال الـ24 ساعة الماضية

متحدث الصحة: علينا جميعًا الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية

حذّر من نقل الشائعات حول اللقاحات والاستماع لها

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إننا نشهد التذبذب في تسجيل الحالات يتراوح حولها منذ فترة، وهذه المستويات يمكننا أن نكون في مستوى أفضل وأن يكون المنحنى بشكل إيجابي أفضل مما هو عليه حاليًا إذا استمرينا في الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية.

وأشار الدكتور العبدالعالي إلى أننا في بداية هذا العام 2021 كان هناك بعض الارتخاء من البعض مما أدى إلى ارتفاع الحالات المسجلة، كما واكبت عيد الفطر الماضي، ولهذاعلينا جميعًا الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وحول مستجدات اللقاح أضاف قائلاً: إننا في المملكة نقترب من 20 مليون جرعة، حيث وصل عدد جرعات لقاحات كورونا كوفيد – 19 إلى 19614937 جرعة معطاة، في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 587 مركزًا.

وأوضح أننا عدنا في الخطة الوطنية إلى استئناف إعطاء الجرعة الثانية لمستحقيها من الفئات العمرية كافة.
لافتاً أن مراكز اللقاح في جميع مناطق المملكة تشهد إقبالاً واسعًا مما يعكس الوعي حول اللقاحات، ومن المتوقع أن يزداد حجم الإقبال على المراكز خلال الأيام القادمة، منوهًا أن اللقاحات مهمة في حمايتنا، وستحدث فرقًا كبيرًا جدًا في مقاومة هذا الفيروس.
وأبان العبدالعالي أن اللقاح الجديد موديرنا والذي تم اعتماده مؤخراً هو من اللقاحات التي مرت بالعديد من الأبحاث من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبالتالي تم الوصول إلى اعتماده لأمانه.
وعن الحجر المنزلي أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن الحجر المنزلي يجب أن يكون لمن له مخالطة مباشرة مع شخص يعيش معه في نفس المنزل وتبن بأنه مصاب، أو لمخالطته لشخص لمدة ربع ساعة تبين أنه مصاب ولا بد من قضاء فترة الحجر المنزلي، وأن العزل المنزلي يكون لمن تحقق أنه مصاب ومدة العزل تبدأ من وقت التشخيص ولمدة 10 أيام شريطة أن تكون آخر 3 أيام منها بلا أعراض حتى وإن امتدت المدة لأكثر من 10 أيام.
محذراً بأن هناك خطورة كبيرة جدًا في الخروج من المنزل دون التأكد من انتهاء الأعراض، كما حذر من نقل الشائعات حول اللقاحات والاستماع لها.
وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 1112 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (501195) حالة، من بينها (10805) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1418) حالة حرجة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (482414) حالة بإضافة (1189) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (7976) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

واختتم حديثه مشيراً إلى أن المؤتمر سيستأنف عقب موسم حج هذا العام بمشيئة الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث الصحة: علينا جميعًا الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية
سبق

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إننا نشهد التذبذب في تسجيل الحالات يتراوح حولها منذ فترة، وهذه المستويات يمكننا أن نكون في مستوى أفضل وأن يكون المنحنى بشكل إيجابي أفضل مما هو عليه حاليًا إذا استمرينا في الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية.

وأشار الدكتور العبدالعالي إلى أننا في بداية هذا العام 2021 كان هناك بعض الارتخاء من البعض مما أدى إلى ارتفاع الحالات المسجلة، كما واكبت عيد الفطر الماضي، ولهذاعلينا جميعًا الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وحول مستجدات اللقاح أضاف قائلاً: إننا في المملكة نقترب من 20 مليون جرعة، حيث وصل عدد جرعات لقاحات كورونا كوفيد – 19 إلى 19614937 جرعة معطاة، في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 587 مركزًا.

وأوضح أننا عدنا في الخطة الوطنية إلى استئناف إعطاء الجرعة الثانية لمستحقيها من الفئات العمرية كافة.
لافتاً أن مراكز اللقاح في جميع مناطق المملكة تشهد إقبالاً واسعًا مما يعكس الوعي حول اللقاحات، ومن المتوقع أن يزداد حجم الإقبال على المراكز خلال الأيام القادمة، منوهًا أن اللقاحات مهمة في حمايتنا، وستحدث فرقًا كبيرًا جدًا في مقاومة هذا الفيروس.
وأبان العبدالعالي أن اللقاح الجديد موديرنا والذي تم اعتماده مؤخراً هو من اللقاحات التي مرت بالعديد من الأبحاث من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبالتالي تم الوصول إلى اعتماده لأمانه.
وعن الحجر المنزلي أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن الحجر المنزلي يجب أن يكون لمن له مخالطة مباشرة مع شخص يعيش معه في نفس المنزل وتبن بأنه مصاب، أو لمخالطته لشخص لمدة ربع ساعة تبين أنه مصاب ولا بد من قضاء فترة الحجر المنزلي، وأن العزل المنزلي يكون لمن تحقق أنه مصاب ومدة العزل تبدأ من وقت التشخيص ولمدة 10 أيام شريطة أن تكون آخر 3 أيام منها بلا أعراض حتى وإن امتدت المدة لأكثر من 10 أيام.
محذراً بأن هناك خطورة كبيرة جدًا في الخروج من المنزل دون التأكد من انتهاء الأعراض، كما حذر من نقل الشائعات حول اللقاحات والاستماع لها.
وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 1112 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (501195) حالة، من بينها (10805) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1418) حالة حرجة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (482414) حالة بإضافة (1189) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (7976) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

واختتم حديثه مشيراً إلى أن المؤتمر سيستأنف عقب موسم حج هذا العام بمشيئة الله.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
05:50 PM
اخر تعديل
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
06:05 PM

متحدث الصحة: علينا جميعًا الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية

حذّر من نقل الشائعات حول اللقاحات والاستماع لها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
282

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إننا نشهد التذبذب في تسجيل الحالات يتراوح حولها منذ فترة، وهذه المستويات يمكننا أن نكون في مستوى أفضل وأن يكون المنحنى بشكل إيجابي أفضل مما هو عليه حاليًا إذا استمرينا في الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية.

وأشار الدكتور العبدالعالي إلى أننا في بداية هذا العام 2021 كان هناك بعض الارتخاء من البعض مما أدى إلى ارتفاع الحالات المسجلة، كما واكبت عيد الفطر الماضي، ولهذاعلينا جميعًا الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وحول مستجدات اللقاح أضاف قائلاً: إننا في المملكة نقترب من 20 مليون جرعة، حيث وصل عدد جرعات لقاحات كورونا كوفيد – 19 إلى 19614937 جرعة معطاة، في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 587 مركزًا.

وأوضح أننا عدنا في الخطة الوطنية إلى استئناف إعطاء الجرعة الثانية لمستحقيها من الفئات العمرية كافة.
لافتاً أن مراكز اللقاح في جميع مناطق المملكة تشهد إقبالاً واسعًا مما يعكس الوعي حول اللقاحات، ومن المتوقع أن يزداد حجم الإقبال على المراكز خلال الأيام القادمة، منوهًا أن اللقاحات مهمة في حمايتنا، وستحدث فرقًا كبيرًا جدًا في مقاومة هذا الفيروس.
وأبان العبدالعالي أن اللقاح الجديد موديرنا والذي تم اعتماده مؤخراً هو من اللقاحات التي مرت بالعديد من الأبحاث من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبالتالي تم الوصول إلى اعتماده لأمانه.
وعن الحجر المنزلي أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن الحجر المنزلي يجب أن يكون لمن له مخالطة مباشرة مع شخص يعيش معه في نفس المنزل وتبن بأنه مصاب، أو لمخالطته لشخص لمدة ربع ساعة تبين أنه مصاب ولا بد من قضاء فترة الحجر المنزلي، وأن العزل المنزلي يكون لمن تحقق أنه مصاب ومدة العزل تبدأ من وقت التشخيص ولمدة 10 أيام شريطة أن تكون آخر 3 أيام منها بلا أعراض حتى وإن امتدت المدة لأكثر من 10 أيام.
محذراً بأن هناك خطورة كبيرة جدًا في الخروج من المنزل دون التأكد من انتهاء الأعراض، كما حذر من نقل الشائعات حول اللقاحات والاستماع لها.
وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 1112 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (501195) حالة، من بينها (10805) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1418) حالة حرجة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (482414) حالة بإضافة (1189) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (7976) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

واختتم حديثه مشيراً إلى أن المؤتمر سيستأنف عقب موسم حج هذا العام بمشيئة الله.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,762
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,022
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,761

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحیة.. والمشتري الضحیة!!

هي أضحیة.. والمشتري الضحیة!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة