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محمية الملك سلمان تعيد توطين 65 غزالاً في "الخنفة"

في إطار العمل على تنمية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية 65 غزالاً من غزال الريم في محمية الخنفة التابعة لها، أمس، بالتعاون مع مركز تنمية الحياة الفطرية، لتحقيق التعاون والتكامل في تنمية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي واستعادة التوازن البيئي في المحمية.

وتُعد حملات الإطلاق المتعددة في المحمية ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمتنزهات الوطنية، حيث دشّن إطلاق الغزلان الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، عبدالله بن أحمد العامر؛ بحضور عددٍ من المسؤولين في الهيئة والمركز.

ويهدف الإطلاق إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتياً، والإسهام في توازن البيئة واستدامتها.

يأتي ذلك ضمن إطار الجهود التي تبذلها المحمية لرفع الوعي المجتمعي تجاه غزال الريم، والإسهام في حماية التنوع الحيوي واستدامته.

يُذكر أن مبادرة إطلاق الحيوانات تعد الثانية من نوعها في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، حيث أطلقت 100 غزال من غزال الريم في مطلع العام الماضي 2021م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محمية الملك سلمان تعيد توطين 65 غزالاً في "الخنفة"
سبق

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية 65 غزالاً من غزال الريم في محمية الخنفة التابعة لها، أمس، بالتعاون مع مركز تنمية الحياة الفطرية، لتحقيق التعاون والتكامل في تنمية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي واستعادة التوازن البيئي في المحمية.

وتُعد حملات الإطلاق المتعددة في المحمية ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمتنزهات الوطنية، حيث دشّن إطلاق الغزلان الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، عبدالله بن أحمد العامر؛ بحضور عددٍ من المسؤولين في الهيئة والمركز.

ويهدف الإطلاق إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتياً، والإسهام في توازن البيئة واستدامتها.

يأتي ذلك ضمن إطار الجهود التي تبذلها المحمية لرفع الوعي المجتمعي تجاه غزال الريم، والإسهام في حماية التنوع الحيوي واستدامته.

يُذكر أن مبادرة إطلاق الحيوانات تعد الثانية من نوعها في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، حيث أطلقت 100 غزال من غزال الريم في مطلع العام الماضي 2021م.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
12:56 PM

محمية الملك سلمان تعيد توطين 65 غزالاً في "الخنفة"

في إطار العمل على تنمية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية 65 غزالاً من غزال الريم في محمية الخنفة التابعة لها، أمس، بالتعاون مع مركز تنمية الحياة الفطرية، لتحقيق التعاون والتكامل في تنمية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي واستعادة التوازن البيئي في المحمية.

وتُعد حملات الإطلاق المتعددة في المحمية ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمتنزهات الوطنية، حيث دشّن إطلاق الغزلان الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، عبدالله بن أحمد العامر؛ بحضور عددٍ من المسؤولين في الهيئة والمركز.

ويهدف الإطلاق إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتياً، والإسهام في توازن البيئة واستدامتها.

يأتي ذلك ضمن إطار الجهود التي تبذلها المحمية لرفع الوعي المجتمعي تجاه غزال الريم، والإسهام في حماية التنوع الحيوي واستدامته.

يُذكر أن مبادرة إطلاق الحيوانات تعد الثانية من نوعها في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، حيث أطلقت 100 غزال من غزال الريم في مطلع العام الماضي 2021م.

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