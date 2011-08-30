النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم بيشة" تقلل نسبة حضور منسوبات أحد المكاتب بعد إصابتَي "كورونا"

لمدة 14 يوماً لتفادي انتشار الإصابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة

قللت "تعليم بيشة" نسبة حضور العاملات بأحد مكاتب التعليم، مؤقتاً، لمدة 14 يوماً، وعالجت وطهرت أروقة وحجرات المكتب بعد تعرُّض مشرفة تربوية وأحد حراس أحد مكاتب التعليم ببيشة للإصابة بفيروس كورونا ومخالطة عدد من منسوباته.

وأوضح المتحدث الرسمي ناجي بن عايش السبيعي، أن مدير التعليم وجّه بإصدار تعميم منذ بداية العمل بتاريخ 19 - 12 - 1441 هـ، بالدليل الاسترشادي للتعامل مع إصابات كورونا، وآلية التعامل مع المخالطين، وبناء على ذلك حددت نسبة الحضور لمقر مكتب التعليم بوسط بيشة "بنات"، الأربعاء الموافق 7 - 1 - 1442 هـ، بنسبة 75% مؤقتاً نتيجة إصابة حارس المبنى وإحدى مشرفات المكتب بفيروس كورونا، ومخالطة عدد من منسوباته مع التوجيه بإحضار التقارير الطبية الخاصة بذلك.

وأضاف السبيعي؛ أن تحديد نسبة الحضور لمقر المكتب سيستمر لمدة 14 يوماً يتم العمل فيها عن بعد، وتتم مراجعة ذلك خلال هذه الفترة للنظر في رفع نسبة الحضور، وكذلك سيتم خلال هذه الفترة معالجة وتطهير أروقة وحجرات المکتب راجين السلامة للجميع.

تعليم بيشة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم بيشة" تقلل نسبة حضور منسوبات أحد المكاتب بعد إصابتَي "كورونا"
سبق

قللت "تعليم بيشة" نسبة حضور العاملات بأحد مكاتب التعليم، مؤقتاً، لمدة 14 يوماً، وعالجت وطهرت أروقة وحجرات المكتب بعد تعرُّض مشرفة تربوية وأحد حراس أحد مكاتب التعليم ببيشة للإصابة بفيروس كورونا ومخالطة عدد من منسوباته.

وأوضح المتحدث الرسمي ناجي بن عايش السبيعي، أن مدير التعليم وجّه بإصدار تعميم منذ بداية العمل بتاريخ 19 - 12 - 1441 هـ، بالدليل الاسترشادي للتعامل مع إصابات كورونا، وآلية التعامل مع المخالطين، وبناء على ذلك حددت نسبة الحضور لمقر مكتب التعليم بوسط بيشة "بنات"، الأربعاء الموافق 7 - 1 - 1442 هـ، بنسبة 75% مؤقتاً نتيجة إصابة حارس المبنى وإحدى مشرفات المكتب بفيروس كورونا، ومخالطة عدد من منسوباته مع التوجيه بإحضار التقارير الطبية الخاصة بذلك.

وأضاف السبيعي؛ أن تحديد نسبة الحضور لمقر المكتب سيستمر لمدة 14 يوماً يتم العمل فيها عن بعد، وتتم مراجعة ذلك خلال هذه الفترة للنظر في رفع نسبة الحضور، وكذلك سيتم خلال هذه الفترة معالجة وتطهير أروقة وحجرات المکتب راجين السلامة للجميع.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
12:44 PM

"تعليم بيشة" تقلل نسبة حضور منسوبات أحد المكاتب بعد إصابتَي "كورونا"

لمدة 14 يوماً لتفادي انتشار الإصابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
0
201

قللت "تعليم بيشة" نسبة حضور العاملات بأحد مكاتب التعليم، مؤقتاً، لمدة 14 يوماً، وعالجت وطهرت أروقة وحجرات المكتب بعد تعرُّض مشرفة تربوية وأحد حراس أحد مكاتب التعليم ببيشة للإصابة بفيروس كورونا ومخالطة عدد من منسوباته.

وأوضح المتحدث الرسمي ناجي بن عايش السبيعي، أن مدير التعليم وجّه بإصدار تعميم منذ بداية العمل بتاريخ 19 - 12 - 1441 هـ، بالدليل الاسترشادي للتعامل مع إصابات كورونا، وآلية التعامل مع المخالطين، وبناء على ذلك حددت نسبة الحضور لمقر مكتب التعليم بوسط بيشة "بنات"، الأربعاء الموافق 7 - 1 - 1442 هـ، بنسبة 75% مؤقتاً نتيجة إصابة حارس المبنى وإحدى مشرفات المكتب بفيروس كورونا، ومخالطة عدد من منسوباته مع التوجيه بإحضار التقارير الطبية الخاصة بذلك.

وأضاف السبيعي؛ أن تحديد نسبة الحضور لمقر المكتب سيستمر لمدة 14 يوماً يتم العمل فيها عن بعد، وتتم مراجعة ذلك خلال هذه الفترة للنظر في رفع نسبة الحضور، وكذلك سيتم خلال هذه الفترة معالجة وتطهير أروقة وحجرات المکتب راجين السلامة للجميع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,310
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,561
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,818
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,052

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة