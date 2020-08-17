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"الصحة": تسجيل 1372 حالة إصابة بكورونا وتعافي 1432 خلال الـ24 ساعة الماضية

إسبانيا.. إصابة 1.833 شخصاً خلال 24

ارتفاع عدد المتعافين إلى 359.082

أفادت وزارة الصحة الإسبانية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 1.833 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبينت الوزارة أن مجمل الحالات، التي تشمل نتائج اختبارات الأجسام المضادة على مرضى ربما تعافوا بالفعل، ارتفع إلى 359.082، مع رصد 32.389 حالة في الأيام السبعة الماضية، وفقاً لـ"رويترز".

ويمثل عدد الإصابات تراجعاً عن الرقم القياسي لحالات الإصابة، بعد انتهاء مرحلة العزل العام البالغ 2.987 والمسجل الجمعة الماضي، لكنه يزيد على ثلاثة أمثال المتوسط المسجل في يوليو (تموز).

وتميل إحصاءات العدوى اليومية إلى الانخفاض أيام الاثنين؛ بسبب قلة الفحوص التي تجرى أيام الأحد.

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إسبانيا.. إصابة 1.833 شخصاً خلال 24
سبق

أفادت وزارة الصحة الإسبانية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 1.833 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبينت الوزارة أن مجمل الحالات، التي تشمل نتائج اختبارات الأجسام المضادة على مرضى ربما تعافوا بالفعل، ارتفع إلى 359.082، مع رصد 32.389 حالة في الأيام السبعة الماضية، وفقاً لـ"رويترز".

ويمثل عدد الإصابات تراجعاً عن الرقم القياسي لحالات الإصابة، بعد انتهاء مرحلة العزل العام البالغ 2.987 والمسجل الجمعة الماضي، لكنه يزيد على ثلاثة أمثال المتوسط المسجل في يوليو (تموز).

وتميل إحصاءات العدوى اليومية إلى الانخفاض أيام الاثنين؛ بسبب قلة الفحوص التي تجرى أيام الأحد.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
08:34 PM

إسبانيا.. إصابة 1.833 شخصاً خلال 24

ارتفاع عدد المتعافين إلى 359.082

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الإسبانية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 1.833 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبينت الوزارة أن مجمل الحالات، التي تشمل نتائج اختبارات الأجسام المضادة على مرضى ربما تعافوا بالفعل، ارتفع إلى 359.082، مع رصد 32.389 حالة في الأيام السبعة الماضية، وفقاً لـ"رويترز".

ويمثل عدد الإصابات تراجعاً عن الرقم القياسي لحالات الإصابة، بعد انتهاء مرحلة العزل العام البالغ 2.987 والمسجل الجمعة الماضي، لكنه يزيد على ثلاثة أمثال المتوسط المسجل في يوليو (تموز).

وتميل إحصاءات العدوى اليومية إلى الانخفاض أيام الاثنين؛ بسبب قلة الفحوص التي تجرى أيام الأحد.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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8,349
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,347
70 مليار ..

70 مليار ..

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