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وزير الحج يتفقد سير عمل مؤسسة مطوفي حجاج إيران

حثَّ الجميع على الارتقاء بآليات العمل تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين

تفقد وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم مقر مؤسسة مطوفي حجاج إيران في إطار الوقوف على الاستعدادات لموسم حج هذا العام 1440هـ، واطلع على سير عمل الخطة التشغيلية التي أعدتها المؤسسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

وعقد وزير الحج والعمرة اجتماعًا، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور عصام بن إبراهيم أزهر، وأعضاء المجلس، جرى خلاله مناقشة برامج عمل الخطة التشغيلية التي أعدتها المؤسسة لموسم حج هذا العام 1440هـ، والأهداف وآليات التنفيذ والتقييم والمتابعة والإشراف، خاصة فيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

كما تطرق الاجتماع إلى عمليات الاستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والإسكان والتغذية والتوعية.. وغيرها من الخدمات التي تسهم -بعون من الله وتوفيقه- في تمكين الحجاج من أداء فريضة الحج بكل يُسر وسهولة وأمان في ظل ما وفرته وتوفره الحكومة الرشيدة لضيوف الرحمن من إمكانات وتسهيلات؛ ليؤدوا مناسكهم في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان.

وحثَّ وزير الحج والعمرة الجميع على الارتقاء بآليات العمل، وتجويد الأداء تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وبما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 للوصول بالخدمات إلى أعلى المستويات. مقدرًا جهود القائمين على المؤسسة كافة لحرصهم وتفانيهم في أداء مسؤولياتهم تجاه حجاج بيت الله الحرام.

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وزير الحج يتفقد سير عمل مؤسسة مطوفي حجاج إيران
سبق

تفقد وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم مقر مؤسسة مطوفي حجاج إيران في إطار الوقوف على الاستعدادات لموسم حج هذا العام 1440هـ، واطلع على سير عمل الخطة التشغيلية التي أعدتها المؤسسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

وعقد وزير الحج والعمرة اجتماعًا، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور عصام بن إبراهيم أزهر، وأعضاء المجلس، جرى خلاله مناقشة برامج عمل الخطة التشغيلية التي أعدتها المؤسسة لموسم حج هذا العام 1440هـ، والأهداف وآليات التنفيذ والتقييم والمتابعة والإشراف، خاصة فيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

كما تطرق الاجتماع إلى عمليات الاستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والإسكان والتغذية والتوعية.. وغيرها من الخدمات التي تسهم -بعون من الله وتوفيقه- في تمكين الحجاج من أداء فريضة الحج بكل يُسر وسهولة وأمان في ظل ما وفرته وتوفره الحكومة الرشيدة لضيوف الرحمن من إمكانات وتسهيلات؛ ليؤدوا مناسكهم في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان.

وحثَّ وزير الحج والعمرة الجميع على الارتقاء بآليات العمل، وتجويد الأداء تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وبما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 للوصول بالخدمات إلى أعلى المستويات. مقدرًا جهود القائمين على المؤسسة كافة لحرصهم وتفانيهم في أداء مسؤولياتهم تجاه حجاج بيت الله الحرام.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
08:53 PM

وزير الحج يتفقد سير عمل مؤسسة مطوفي حجاج إيران

حثَّ الجميع على الارتقاء بآليات العمل تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تفقد وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم مقر مؤسسة مطوفي حجاج إيران في إطار الوقوف على الاستعدادات لموسم حج هذا العام 1440هـ، واطلع على سير عمل الخطة التشغيلية التي أعدتها المؤسسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

وعقد وزير الحج والعمرة اجتماعًا، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور عصام بن إبراهيم أزهر، وأعضاء المجلس، جرى خلاله مناقشة برامج عمل الخطة التشغيلية التي أعدتها المؤسسة لموسم حج هذا العام 1440هـ، والأهداف وآليات التنفيذ والتقييم والمتابعة والإشراف، خاصة فيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

كما تطرق الاجتماع إلى عمليات الاستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والإسكان والتغذية والتوعية.. وغيرها من الخدمات التي تسهم -بعون من الله وتوفيقه- في تمكين الحجاج من أداء فريضة الحج بكل يُسر وسهولة وأمان في ظل ما وفرته وتوفره الحكومة الرشيدة لضيوف الرحمن من إمكانات وتسهيلات؛ ليؤدوا مناسكهم في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان.

وحثَّ وزير الحج والعمرة الجميع على الارتقاء بآليات العمل، وتجويد الأداء تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وبما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 للوصول بالخدمات إلى أعلى المستويات. مقدرًا جهود القائمين على المؤسسة كافة لحرصهم وتفانيهم في أداء مسؤولياتهم تجاه حجاج بيت الله الحرام.

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