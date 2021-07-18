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زعيم "طالبان" يعلن تأييده الشديد للتسوية السياسية للنزاع في أفغانستان

"زاده" اتهم الحكومة بإهدار الوقت

أعلن زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاده، اليوم (الأحد)، تأييده الشديد لتسوية سياسية للنزاع في أفغانستان، على الرغم من التقدم والانتصارات العسكرية، التي سجلتها الحركة في الشهرين الأخيرين.

وقال "زاده": "بدل الاعتماد على الأجانب، دعونا نحل مشكلاتنا فيما بيننا وننقذ وطننا من الأزمة السائدة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "نحن من جهتنا مصممون على التوصل إلى حل من خلال المفاوضات، لكن الطرف الآخر يواصل إهدار الوقت".

وشنت حركة طالبان هجوما شاملا على القوات الأفغانية في أوائل مايو، مستغلة بدء انسحاب القوات الأجنبية، الذي من المقرر أن يكتمل بحلول نهاية أغسطس.

وسيطرت الحركة على مناطق ريفية شاسعة، خصوصاً في شمال أفغانستان وغربها، بعيداً عن معاقلها التقليدية في الجنوب، ولم تعد القوات الأفغانية تسيطر سوى على المحاور الكبرى وعواصم الولايات.

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زعيم "طالبان" يعلن تأييده الشديد للتسوية السياسية للنزاع في أفغانستان
سبق

أعلن زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاده، اليوم (الأحد)، تأييده الشديد لتسوية سياسية للنزاع في أفغانستان، على الرغم من التقدم والانتصارات العسكرية، التي سجلتها الحركة في الشهرين الأخيرين.

وقال "زاده": "بدل الاعتماد على الأجانب، دعونا نحل مشكلاتنا فيما بيننا وننقذ وطننا من الأزمة السائدة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "نحن من جهتنا مصممون على التوصل إلى حل من خلال المفاوضات، لكن الطرف الآخر يواصل إهدار الوقت".

وشنت حركة طالبان هجوما شاملا على القوات الأفغانية في أوائل مايو، مستغلة بدء انسحاب القوات الأجنبية، الذي من المقرر أن يكتمل بحلول نهاية أغسطس.

وسيطرت الحركة على مناطق ريفية شاسعة، خصوصاً في شمال أفغانستان وغربها، بعيداً عن معاقلها التقليدية في الجنوب، ولم تعد القوات الأفغانية تسيطر سوى على المحاور الكبرى وعواصم الولايات.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
03:14 PM

زعيم "طالبان" يعلن تأييده الشديد للتسوية السياسية للنزاع في أفغانستان

"زاده" اتهم الحكومة بإهدار الوقت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاده، اليوم (الأحد)، تأييده الشديد لتسوية سياسية للنزاع في أفغانستان، على الرغم من التقدم والانتصارات العسكرية، التي سجلتها الحركة في الشهرين الأخيرين.

وقال "زاده": "بدل الاعتماد على الأجانب، دعونا نحل مشكلاتنا فيما بيننا وننقذ وطننا من الأزمة السائدة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "نحن من جهتنا مصممون على التوصل إلى حل من خلال المفاوضات، لكن الطرف الآخر يواصل إهدار الوقت".

وشنت حركة طالبان هجوما شاملا على القوات الأفغانية في أوائل مايو، مستغلة بدء انسحاب القوات الأجنبية، الذي من المقرر أن يكتمل بحلول نهاية أغسطس.

وسيطرت الحركة على مناطق ريفية شاسعة، خصوصاً في شمال أفغانستان وغربها، بعيداً عن معاقلها التقليدية في الجنوب، ولم تعد القوات الأفغانية تسيطر سوى على المحاور الكبرى وعواصم الولايات.

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