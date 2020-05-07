النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البحرين: 197 إصابة جديدة بكورونا.. وشفاء 138

بينها 130 حالة تعود لعمالة وافدة فيما 67 حالة لمخالطين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 138 حالة أخرى للشفاء.

ووفق صحيفة الوطن البحرينية قالت الوزارة في بيان صحفي: إن الإصابات الجديدة بينها 130 حالة تعود لعمالة وافدة، فيما تعود 67 حالة لمخالطين لمصابين.

وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين ارتفع إلى 1998 حالة بعد تسجيل 138 حالة شفاء جديدة وإخراجها من مركز العزل والعلاج؛ وذلك بعد تلقيها الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص.

وذكرت أن عدد الحالات "القائمة" التي تتلقّى العلاج حاليًّا بلغ 2125 حالة؛ منها 2121 مستقرة، وأربع تحت العناية.

البحرين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
البحرين: 197 إصابة جديدة بكورونا.. وشفاء 138
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 138 حالة أخرى للشفاء.

ووفق صحيفة الوطن البحرينية قالت الوزارة في بيان صحفي: إن الإصابات الجديدة بينها 130 حالة تعود لعمالة وافدة، فيما تعود 67 حالة لمخالطين لمصابين.

وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين ارتفع إلى 1998 حالة بعد تسجيل 138 حالة شفاء جديدة وإخراجها من مركز العزل والعلاج؛ وذلك بعد تلقيها الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص.

وذكرت أن عدد الحالات "القائمة" التي تتلقّى العلاج حاليًّا بلغ 2125 حالة؛ منها 2121 مستقرة، وأربع تحت العناية.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
07:57 PM

البحرين: 197 إصابة جديدة بكورونا.. وشفاء 138

بينها 130 حالة تعود لعمالة وافدة فيما 67 حالة لمخالطين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
183

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 138 حالة أخرى للشفاء.

ووفق صحيفة الوطن البحرينية قالت الوزارة في بيان صحفي: إن الإصابات الجديدة بينها 130 حالة تعود لعمالة وافدة، فيما تعود 67 حالة لمخالطين لمصابين.

وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين ارتفع إلى 1998 حالة بعد تسجيل 138 حالة شفاء جديدة وإخراجها من مركز العزل والعلاج؛ وذلك بعد تلقيها الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص.

وذكرت أن عدد الحالات "القائمة" التي تتلقّى العلاج حاليًّا بلغ 2125 حالة؛ منها 2121 مستقرة، وأربع تحت العناية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,981
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,840
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,144
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,082

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة