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"كاشيما أنتلرز" الياباني بطلاً لدوري أبطال آسيا

تعادل إيابًا مع مضيفه بيروزي الإيراني

ا ف ب : أحرز نادي كاشيما أنتلرز الياباني لقب دوري أبطال آسيا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله في إياب الدور النهائي مع بيروزي الإيراني سلبيًا اليوم السبت على ملعب أزادي في طهران، مستفيدًا من تقدمه ذهابًا بهدفين.

وخلف كاشيما، أنجح الأندية اليابانية مع ثمانية ألقاب في الدوري، مواطنه أوراوا ريد دايموندز حامل لقب نسخة 2017.

من جهة أخرى، فشل بيروزي، المتوج بلقب كأس الكؤوس الآسيوية عام 1991 والذي أصبح أول فريق إيراني يبلغ النهائي منذ ذوب آهن في 2010، في إحراز باكورة ألقابه في المسابقة والأول لبلاده .

وتأهل كاشيما إلى كأس العالم للأندية لتمثيل القارة الآسيوية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"كاشيما أنتلرز" الياباني بطلاً لدوري أبطال آسيا
سبق

ا ف ب : أحرز نادي كاشيما أنتلرز الياباني لقب دوري أبطال آسيا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله في إياب الدور النهائي مع بيروزي الإيراني سلبيًا اليوم السبت على ملعب أزادي في طهران، مستفيدًا من تقدمه ذهابًا بهدفين.

وخلف كاشيما، أنجح الأندية اليابانية مع ثمانية ألقاب في الدوري، مواطنه أوراوا ريد دايموندز حامل لقب نسخة 2017.

من جهة أخرى، فشل بيروزي، المتوج بلقب كأس الكؤوس الآسيوية عام 1991 والذي أصبح أول فريق إيراني يبلغ النهائي منذ ذوب آهن في 2010، في إحراز باكورة ألقابه في المسابقة والأول لبلاده .

وتأهل كاشيما إلى كأس العالم للأندية لتمثيل القارة الآسيوية.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
08:58 PM
اخر تعديل
10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
10:17 PM

"كاشيما أنتلرز" الياباني بطلاً لدوري أبطال آسيا

تعادل إيابًا مع مضيفه بيروزي الإيراني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
690

ا ف ب : أحرز نادي كاشيما أنتلرز الياباني لقب دوري أبطال آسيا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله في إياب الدور النهائي مع بيروزي الإيراني سلبيًا اليوم السبت على ملعب أزادي في طهران، مستفيدًا من تقدمه ذهابًا بهدفين.

وخلف كاشيما، أنجح الأندية اليابانية مع ثمانية ألقاب في الدوري، مواطنه أوراوا ريد دايموندز حامل لقب نسخة 2017.

من جهة أخرى، فشل بيروزي، المتوج بلقب كأس الكؤوس الآسيوية عام 1991 والذي أصبح أول فريق إيراني يبلغ النهائي منذ ذوب آهن في 2010، في إحراز باكورة ألقابه في المسابقة والأول لبلاده .

وتأهل كاشيما إلى كأس العالم للأندية لتمثيل القارة الآسيوية.

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