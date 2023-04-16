بريطانيا: تسجيل861 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعًا بـ861 حالة جديدة وبلغت 13729 وفاة.
شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعًا بـ861 حالة جديدة وبلغت 13729 وفاة.
فيروس كورونا الجديد
شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعًا بـ861 حالة جديدة وبلغت 13729 وفاة.
شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعًا بـ861 حالة جديدة وبلغت 13729 وفاة.