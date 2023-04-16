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بريطانيا: تسجيل861 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

عدد الوفيات الإجمالي وصل 13729

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعًا بـ861 حالة جديدة وبلغت 13729 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا: تسجيل861 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم واحد
سبق

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعًا بـ861 حالة جديدة وبلغت 13729 وفاة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
05:23 PM

بريطانيا: تسجيل861 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

عدد الوفيات الإجمالي وصل 13729

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعًا بـ861 حالة جديدة وبلغت 13729 وفاة.

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