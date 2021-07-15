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إذاعة "ألف ألف FM" تبدأ بث البرنامج الموسمي "مكة اليوم" خلال موسم الحج

يسعى لإبراز جهود الدولة خلال قطاعاتها المختلفة باستضافة كِبار المسؤولين

تبثّ إذاعة ألف ألف FM البرنامج السنوي الموسمي المباشر"مكة اليوم" يومياً خلال أيام موسم الحج.

وتفصيلاً، يقوم على إعداد وتقديم البرنامج عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز المشرف التعليمي بجمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن بجدة فارس بدر جمّال.

وتعتمد فكرة البرنامج على إبراز جهود الدولة وفّقها الله من خلال قطاعاتها المختلفة وذلك عبر استضافة كِبار المسؤولين.

ويُبث البرنامج يومياً خلال أيام الحج بدايةً من الخامس من ذي الحجة من الساعة الخامسة عصراً وحتى السابعة مساءً.

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إذاعة "ألف ألف FM" تبدأ بث البرنامج الموسمي "مكة اليوم" خلال موسم الحج
سبق

تبثّ إذاعة ألف ألف FM البرنامج السنوي الموسمي المباشر"مكة اليوم" يومياً خلال أيام موسم الحج.

وتفصيلاً، يقوم على إعداد وتقديم البرنامج عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز المشرف التعليمي بجمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن بجدة فارس بدر جمّال.

وتعتمد فكرة البرنامج على إبراز جهود الدولة وفّقها الله من خلال قطاعاتها المختلفة وذلك عبر استضافة كِبار المسؤولين.

ويُبث البرنامج يومياً خلال أيام الحج بدايةً من الخامس من ذي الحجة من الساعة الخامسة عصراً وحتى السابعة مساءً.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
11:12 PM

إذاعة "ألف ألف FM" تبدأ بث البرنامج الموسمي "مكة اليوم" خلال موسم الحج

يسعى لإبراز جهود الدولة خلال قطاعاتها المختلفة باستضافة كِبار المسؤولين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تبثّ إذاعة ألف ألف FM البرنامج السنوي الموسمي المباشر"مكة اليوم" يومياً خلال أيام موسم الحج.

وتفصيلاً، يقوم على إعداد وتقديم البرنامج عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز المشرف التعليمي بجمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن بجدة فارس بدر جمّال.

وتعتمد فكرة البرنامج على إبراز جهود الدولة وفّقها الله من خلال قطاعاتها المختلفة وذلك عبر استضافة كِبار المسؤولين.

ويُبث البرنامج يومياً خلال أيام الحج بدايةً من الخامس من ذي الحجة من الساعة الخامسة عصراً وحتى السابعة مساءً.

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