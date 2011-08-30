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"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

باكستان: 264 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة ارتفعت إلى 295636

سجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 264 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة جديدة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 295636 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6288 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 280547 حالة، ووجود 601 حالة في وضع حرج.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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باكستان: 264 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا
سبق

سجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 264 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة جديدة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 295636 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6288 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 280547 حالة، ووجود 601 حالة في وضع حرج.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
06:53 PM

باكستان: 264 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة ارتفعت إلى 295636

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 264 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة جديدة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 295636 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6288 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 280547 حالة، ووجود 601 حالة في وضع حرج.

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