حصلت المبتعثة ياسمين محمد مدرباء على درجة الماجستير في تخصص إدارة المعلومات الصحية بتقدير ممتاز من جامعة Mississippi في الولايات المتحدة الأمريكية . "سبق" تهنئ المبتعثة على هذا الإنجاز وتتمنى لها مزيدًا من التوفيق والنجاح .

ياسمين تحصل على الماجستير في المعلومات الصحية من أمريكا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-12 حصلت المبتعثة ياسمين محمد مدرباء على درجة الماجستير في تخصص إدارة المعلومات الصحية بتقدير ممتاز من جامعة Mississippi في الولايات المتحدة الأمريكية . "سبق" تهنئ المبتعثة على هذا الإنجاز وتتمنى لها مزيدًا من التوفيق والنجاح .

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 04:38 PM

ياسمين تحصل على الماجستير في المعلومات الصحية من أمريكا





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حصلت المبتعثة ياسمين محمد مدرباء على درجة الماجستير في تخصص إدارة المعلومات الصحية بتقدير ممتاز من جامعة Mississippi في الولايات المتحدة الأمريكية . "سبق" تهنئ المبتعثة على هذا الإنجاز وتتمنى لها مزيدًا من التوفيق والنجاح .