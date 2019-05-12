ياسمين تحصل على الماجستير في المعلومات الصحية من أمريكا

حصلت المبتعثة ياسمين محمد مدرباء على درجة الماجستير في تخصص إدارة المعلومات الصحية بتقدير ممتاز من جامعة Mississippi في الولايات المتحدة الأمريكية . "سبق" تهنئ المبتعثة على هذا الإنجاز وتتمنى لها مزيدًا من التوفيق والنجاح .
حصلت المبتعثة ياسمين محمد مدرباء على درجة الماجستير في تخصص إدارة المعلومات الصحية بتقدير ممتاز من جامعة Mississippi في الولايات المتحدة الأمريكية . "سبق" تهنئ المبتعثة على هذا الإنجاز وتتمنى لها مزيدًا من التوفيق والنجاح .
حصلت المبتعثة ياسمين محمد مدرباء على درجة الماجستير في تخصص إدارة المعلومات الصحية بتقدير ممتاز من جامعة Mississippi في الولايات المتحدة الأمريكية . "سبق" تهنئ المبتعثة على هذا الإنجاز وتتمنى لها مزيدًا من التوفيق والنجاح .
حصلت المبتعثة ياسمين محمد مدرباء على درجة الماجستير في تخصص إدارة المعلومات الصحية بتقدير ممتاز من جامعة Mississippi في الولايات المتحدة الأمريكية . "سبق" تهنئ المبتعثة على هذا الإنجاز وتتمنى لها مزيدًا من التوفيق والنجاح .