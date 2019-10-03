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نجاة مواطن بعد سقوط مركبته من ارتفاع 100 متر بـ"شفا الطائف"

نجا مواطن بعد تعرضه لحادث مروع، حيث سقطت مركبته من سفح مرتفع من علو أكثر من 100 متر بالقرب من أحد المنتزهات بمنطقة الشفا نتج عنه إصابته بإصابات متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف.

تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من محافظة الطائف عن سقوط مركبة من مرتفع وبداخلها قائدها، وعند وصول فرق الدفاع المدني اتضح سقوط مركبته من مكان مرتفع بلغ ارتفاعه (أكثر من ١٠٠ متر)، نتج عنه إصابته بإصابات متوسطة نقل بوساطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف، وبعد التحقيقات الأولية اتضح أن السبب ناتج عن محاولة الالتفاف بالمركبة ما أدى إلى سقوطه.

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نجاة مواطن بعد سقوط مركبته من ارتفاع 100 متر بـ"شفا الطائف"
سبق

نجا مواطن بعد تعرضه لحادث مروع، حيث سقطت مركبته من سفح مرتفع من علو أكثر من 100 متر بالقرب من أحد المنتزهات بمنطقة الشفا نتج عنه إصابته بإصابات متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف.

تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من محافظة الطائف عن سقوط مركبة من مرتفع وبداخلها قائدها، وعند وصول فرق الدفاع المدني اتضح سقوط مركبته من مكان مرتفع بلغ ارتفاعه (أكثر من ١٠٠ متر)، نتج عنه إصابته بإصابات متوسطة نقل بوساطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف، وبعد التحقيقات الأولية اتضح أن السبب ناتج عن محاولة الالتفاف بالمركبة ما أدى إلى سقوطه.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
11:32 PM

نجاة مواطن بعد سقوط مركبته من ارتفاع 100 متر بـ"شفا الطائف"

A A A
هادي العصيمي - الطائف
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2,728

نجا مواطن بعد تعرضه لحادث مروع، حيث سقطت مركبته من سفح مرتفع من علو أكثر من 100 متر بالقرب من أحد المنتزهات بمنطقة الشفا نتج عنه إصابته بإصابات متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف.

تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من محافظة الطائف عن سقوط مركبة من مرتفع وبداخلها قائدها، وعند وصول فرق الدفاع المدني اتضح سقوط مركبته من مكان مرتفع بلغ ارتفاعه (أكثر من ١٠٠ متر)، نتج عنه إصابته بإصابات متوسطة نقل بوساطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف، وبعد التحقيقات الأولية اتضح أن السبب ناتج عن محاولة الالتفاف بالمركبة ما أدى إلى سقوطه.

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