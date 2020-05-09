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في السودان .. "الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين

يستهدف توزيع 50 طنًا من السلال الغذائية على 80 ألف صائم خلال الشهر الكريم

دشن الملحق الديني بسفارة المملكة في جمهورية السودان عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام ١٤٤١هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في عدد من مدن السودان عبر توزيع أكثر من 50 طنًا من السلال الغذائية والتي تستهدف تفطير أكثر من 80 ألف صائم طوال الشهر الكريم.

وأكد الملحق الديني عبدالله آل الشيخ، أن البرنامج يعد أحد العطاءات الخيرة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين لأشقائه في شهر‏ رمضان شهر المبارك، مبيناً أن قيادة هذه البلاد المباركة سباقة في البذل وبسخاء في أي وقت وتحت أي ظرف، لتنفيذ مثل هذا البرنامج الخيري الذي سيتم تنفيذه (18) دولة حول العالم من بينها جمهورية السودان.

ونوه الملحق الديني السعودي بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون ‏الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في الإشراف على هذا البرنامج المبارك ‏وتنفذه وفق منظومة الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية والذي يلقى ترحيبًا وتقديرًا من أبناء الشعب السوداني الشقيق.

وبين "آل الشيخ"، أن هذا البرنامج المبارك الذي يتواصل في ظل الظروف العالمية في تفشي جائحة كورونا يجد كل تقدير وإشادة من مختلف القيادات السياسية والإسلامية في السودان الذين يؤكدون دائمًا أن السعودية تمثل عمقاً استراتيجياً لكل المسلمين بالعالم، والذين يرتبطون بها بوشائج المحبة والأخوة الصادقة، سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين وولي عهده الأمين على خدماتهما المتواصلة وعطاءاتهما المتواصلة في بذل الخير ونشر القيم الإنسانية، وأن يديم على المملكة رخاءها واستقراراها وأن يبعد عنها الوباء والبلاء وجميع بلاد العالم.

تفطير صائم

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في السودان .. "الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين
سبق

دشن الملحق الديني بسفارة المملكة في جمهورية السودان عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام ١٤٤١هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في عدد من مدن السودان عبر توزيع أكثر من 50 طنًا من السلال الغذائية والتي تستهدف تفطير أكثر من 80 ألف صائم طوال الشهر الكريم.

وأكد الملحق الديني عبدالله آل الشيخ، أن البرنامج يعد أحد العطاءات الخيرة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين لأشقائه في شهر‏ رمضان شهر المبارك، مبيناً أن قيادة هذه البلاد المباركة سباقة في البذل وبسخاء في أي وقت وتحت أي ظرف، لتنفيذ مثل هذا البرنامج الخيري الذي سيتم تنفيذه (18) دولة حول العالم من بينها جمهورية السودان.

ونوه الملحق الديني السعودي بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون ‏الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في الإشراف على هذا البرنامج المبارك ‏وتنفذه وفق منظومة الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية والذي يلقى ترحيبًا وتقديرًا من أبناء الشعب السوداني الشقيق.

وبين "آل الشيخ"، أن هذا البرنامج المبارك الذي يتواصل في ظل الظروف العالمية في تفشي جائحة كورونا يجد كل تقدير وإشادة من مختلف القيادات السياسية والإسلامية في السودان الذين يؤكدون دائمًا أن السعودية تمثل عمقاً استراتيجياً لكل المسلمين بالعالم، والذين يرتبطون بها بوشائج المحبة والأخوة الصادقة، سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين وولي عهده الأمين على خدماتهما المتواصلة وعطاءاتهما المتواصلة في بذل الخير ونشر القيم الإنسانية، وأن يديم على المملكة رخاءها واستقراراها وأن يبعد عنها الوباء والبلاء وجميع بلاد العالم.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
08:26 PM

في السودان .. "الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين

يستهدف توزيع 50 طنًا من السلال الغذائية على 80 ألف صائم خلال الشهر الكريم

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عبدالله العنزي - الرياض
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دشن الملحق الديني بسفارة المملكة في جمهورية السودان عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام ١٤٤١هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في عدد من مدن السودان عبر توزيع أكثر من 50 طنًا من السلال الغذائية والتي تستهدف تفطير أكثر من 80 ألف صائم طوال الشهر الكريم.

وأكد الملحق الديني عبدالله آل الشيخ، أن البرنامج يعد أحد العطاءات الخيرة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين لأشقائه في شهر‏ رمضان شهر المبارك، مبيناً أن قيادة هذه البلاد المباركة سباقة في البذل وبسخاء في أي وقت وتحت أي ظرف، لتنفيذ مثل هذا البرنامج الخيري الذي سيتم تنفيذه (18) دولة حول العالم من بينها جمهورية السودان.

ونوه الملحق الديني السعودي بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون ‏الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في الإشراف على هذا البرنامج المبارك ‏وتنفذه وفق منظومة الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية والذي يلقى ترحيبًا وتقديرًا من أبناء الشعب السوداني الشقيق.

وبين "آل الشيخ"، أن هذا البرنامج المبارك الذي يتواصل في ظل الظروف العالمية في تفشي جائحة كورونا يجد كل تقدير وإشادة من مختلف القيادات السياسية والإسلامية في السودان الذين يؤكدون دائمًا أن السعودية تمثل عمقاً استراتيجياً لكل المسلمين بالعالم، والذين يرتبطون بها بوشائج المحبة والأخوة الصادقة، سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين وولي عهده الأمين على خدماتهما المتواصلة وعطاءاتهما المتواصلة في بذل الخير ونشر القيم الإنسانية، وأن يديم على المملكة رخاءها واستقراراها وأن يبعد عنها الوباء والبلاء وجميع بلاد العالم.

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