النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. محافظ العارضة يشهد إزالة شجر القات من أكبر مزارعه: بدائل لـ"الخبيثة "

استمع إلى احتياجات القطاع الجبلي.. سكان ومزارعون ووجّه الجهات الحكومية بالتطوير

قام محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، أمس الخميس، بجولة ميدانية شملت عددًا من الموقع السياحية والقرى بجبل سلا شرق المحافظة، يرافقه رئيس البلدية سعيد جبران التليدي ومدير فرع الزراعة والمياه محمد الجغدمي وعدد من مشايخ المحافظة، وشملت الجولة قرية الحريقة وخطي السري والعباسية ومواقع سياحية أخرى.

وأشرف "بن منيخر" على إزالة شجر القات من مزارع بقرية الحريقة؛ حيث تعمل على عمليات الإزالة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بأكثر من ستين عاملاً وبحضور أصحاب المزارع؛ بعد ذلك استمع المحافظ لمطالب السكان والمزارعين ووقف مع رئيس البلدية ومدير المشاريع بطرق جازان على الطرق التي يطالب المواطنون بإصلاحها وسفلتتها ووجه بسرعة الصيانة والعمل على سفلتتها مستقبلاً.

وفي ختام الجولة قال "بن منيخر": "هذه الجولة تأتي امتداداً لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه للوقوف على تلمس احتياجات المواطنين والعمل على تلبية مطالبهم، ووقفنا هذا اليوم على مواقع عدة بجبل سلا وأشرفنا على إزالة شجر القات من أكبر مزرعة بالجبل ومزارع صغيرة مجاورة وتحقق هذا بفضل من الله ثم بجهود المشايخ المرافقين وتجاوب أصحاب المزارع".

وواصل: "نعمل على أن تكون محافظة العارضة خالية من مزارع القات في القريب العاجل، كونه لم يتبق إلا مزارع صغيرة جداً، وأكرر شكري للمشايخ على جهودهم التي بذلوها ومرافقتهم لنا في هذه الجولة، كما نشكر المزارعين على تجاوبهم ونعدهم بالوقوف معهم لتوفير البديل عن هذه النبتة الخبيثة".

وأضاف: "حصرنا الاحتياجات من صيانة الطرق وسفلتتها وتوفير المياه وغيرها من الخدمات والعمل جارٍ لإنهاء معاناة المواطنين في هذا الجبل الذي يعتبر من الموقع السياحية الجميلة ويتطلب الاهتمام به كثيرًا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. محافظ العارضة يشهد إزالة شجر القات من أكبر مزارعه: بدائل لـ"الخبيثة "
سبق

قام محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، أمس الخميس، بجولة ميدانية شملت عددًا من الموقع السياحية والقرى بجبل سلا شرق المحافظة، يرافقه رئيس البلدية سعيد جبران التليدي ومدير فرع الزراعة والمياه محمد الجغدمي وعدد من مشايخ المحافظة، وشملت الجولة قرية الحريقة وخطي السري والعباسية ومواقع سياحية أخرى.

وأشرف "بن منيخر" على إزالة شجر القات من مزارع بقرية الحريقة؛ حيث تعمل على عمليات الإزالة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بأكثر من ستين عاملاً وبحضور أصحاب المزارع؛ بعد ذلك استمع المحافظ لمطالب السكان والمزارعين ووقف مع رئيس البلدية ومدير المشاريع بطرق جازان على الطرق التي يطالب المواطنون بإصلاحها وسفلتتها ووجه بسرعة الصيانة والعمل على سفلتتها مستقبلاً.

وفي ختام الجولة قال "بن منيخر": "هذه الجولة تأتي امتداداً لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه للوقوف على تلمس احتياجات المواطنين والعمل على تلبية مطالبهم، ووقفنا هذا اليوم على مواقع عدة بجبل سلا وأشرفنا على إزالة شجر القات من أكبر مزرعة بالجبل ومزارع صغيرة مجاورة وتحقق هذا بفضل من الله ثم بجهود المشايخ المرافقين وتجاوب أصحاب المزارع".

وواصل: "نعمل على أن تكون محافظة العارضة خالية من مزارع القات في القريب العاجل، كونه لم يتبق إلا مزارع صغيرة جداً، وأكرر شكري للمشايخ على جهودهم التي بذلوها ومرافقتهم لنا في هذه الجولة، كما نشكر المزارعين على تجاوبهم ونعدهم بالوقوف معهم لتوفير البديل عن هذه النبتة الخبيثة".

وأضاف: "حصرنا الاحتياجات من صيانة الطرق وسفلتتها وتوفير المياه وغيرها من الخدمات والعمل جارٍ لإنهاء معاناة المواطنين في هذا الجبل الذي يعتبر من الموقع السياحية الجميلة ويتطلب الاهتمام به كثيرًا".

13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
03:03 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
02:36 PM

بالصور.. محافظ العارضة يشهد إزالة شجر القات من أكبر مزارعه: بدائل لـ"الخبيثة "

استمع إلى احتياجات القطاع الجبلي.. سكان ومزارعون ووجّه الجهات الحكومية بالتطوير

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
12
53,354

قام محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، أمس الخميس، بجولة ميدانية شملت عددًا من الموقع السياحية والقرى بجبل سلا شرق المحافظة، يرافقه رئيس البلدية سعيد جبران التليدي ومدير فرع الزراعة والمياه محمد الجغدمي وعدد من مشايخ المحافظة، وشملت الجولة قرية الحريقة وخطي السري والعباسية ومواقع سياحية أخرى.

وأشرف "بن منيخر" على إزالة شجر القات من مزارع بقرية الحريقة؛ حيث تعمل على عمليات الإزالة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بأكثر من ستين عاملاً وبحضور أصحاب المزارع؛ بعد ذلك استمع المحافظ لمطالب السكان والمزارعين ووقف مع رئيس البلدية ومدير المشاريع بطرق جازان على الطرق التي يطالب المواطنون بإصلاحها وسفلتتها ووجه بسرعة الصيانة والعمل على سفلتتها مستقبلاً.

وفي ختام الجولة قال "بن منيخر": "هذه الجولة تأتي امتداداً لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه للوقوف على تلمس احتياجات المواطنين والعمل على تلبية مطالبهم، ووقفنا هذا اليوم على مواقع عدة بجبل سلا وأشرفنا على إزالة شجر القات من أكبر مزرعة بالجبل ومزارع صغيرة مجاورة وتحقق هذا بفضل من الله ثم بجهود المشايخ المرافقين وتجاوب أصحاب المزارع".

وواصل: "نعمل على أن تكون محافظة العارضة خالية من مزارع القات في القريب العاجل، كونه لم يتبق إلا مزارع صغيرة جداً، وأكرر شكري للمشايخ على جهودهم التي بذلوها ومرافقتهم لنا في هذه الجولة، كما نشكر المزارعين على تجاوبهم ونعدهم بالوقوف معهم لتوفير البديل عن هذه النبتة الخبيثة".

وأضاف: "حصرنا الاحتياجات من صيانة الطرق وسفلتتها وتوفير المياه وغيرها من الخدمات والعمل جارٍ لإنهاء معاناة المواطنين في هذا الجبل الذي يعتبر من الموقع السياحية الجميلة ويتطلب الاهتمام به كثيرًا".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,499
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,827
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,259

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة