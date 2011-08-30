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رسالة من "حسام بن سعود" للطلاب والآباء مع انطلاقة العام الجديد

أكد ما توليه القيادة من اهتمام بالتعليم واستثمار في عقول أبناء الوطن

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، كلمات توجيهية إلى أبنائه الطلاب والطالبات؛ وذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد، داعياً للجميع بالتوفيق والنجاح دوماً.

وقال الأمير: "إن القيادة الرشيدة -وفقها الله- تولي بالغ اهتمامها لتوفير جميع مقومات نجاح العملية التعليمية إيمانًا منها بأن الاستثمار الأمثل هو في تنمية عقول أبناء الوطن؛ ومن هذا المنطلق، وبناءً على إقرار التعليم عن بعد لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في ظل ظروف جائحة كورونا حفاظًا على سلامتهم وضمانًا لاستمرار رحلتهم التعليمية، فإني أؤكد أن التعليم مسؤولية مشتركة من قبل الجميع".

وأضاف: "أدعو جميع الأسر وأولياء أمور الطلاب والطالبات، إلى دعم تعلّم أبنائهم وتضافر الجهود مع ما تقدمه وزارة التعليم من آليات وخيارات وأدوات إلكترونية متنوّعة لتحقيق التعليم عن بعد، والعمل على كل ما يمكن أن يعزّز تعلم أبنائهم من تهيئة للظروف المناسبة ومتابعة وتحفيز مستمر؛ تأكيدًا للشراكة الحقيقية للأسر الفاعلة في دعم مسيرة تعلّم أبنائها، مع تمنياتي للجميع بعام دراسي حافل بالجد والتميّز".

من جانبه، أعرب مدير إدارة التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق بن حنش الزهراني، عن بالغ شكره وامتنانه لأمير منطقة الباحة، على هذه اللفتة الكريمة وعلى دعمه غير المستغرب ورعايته الكريمة لأبنائه الطلاب والطالبات ولكل ما يتعلق بالتعليم في المنطقة، مؤكداً ما يمثله الطلاب والطالبات في حياة أممهم ورقي أوطانهم باعتبارهم أنموذجاً للأمل المشرق لمسيرة التنمية الوطنية بسواعدهم البناءة وعقولهم النيرة التي عليها عماد رقي الوطن وتقدمه.

الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رسالة من "حسام بن سعود" للطلاب والآباء مع انطلاقة العام الجديد
سبق

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، كلمات توجيهية إلى أبنائه الطلاب والطالبات؛ وذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد، داعياً للجميع بالتوفيق والنجاح دوماً.

وقال الأمير: "إن القيادة الرشيدة -وفقها الله- تولي بالغ اهتمامها لتوفير جميع مقومات نجاح العملية التعليمية إيمانًا منها بأن الاستثمار الأمثل هو في تنمية عقول أبناء الوطن؛ ومن هذا المنطلق، وبناءً على إقرار التعليم عن بعد لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في ظل ظروف جائحة كورونا حفاظًا على سلامتهم وضمانًا لاستمرار رحلتهم التعليمية، فإني أؤكد أن التعليم مسؤولية مشتركة من قبل الجميع".

وأضاف: "أدعو جميع الأسر وأولياء أمور الطلاب والطالبات، إلى دعم تعلّم أبنائهم وتضافر الجهود مع ما تقدمه وزارة التعليم من آليات وخيارات وأدوات إلكترونية متنوّعة لتحقيق التعليم عن بعد، والعمل على كل ما يمكن أن يعزّز تعلم أبنائهم من تهيئة للظروف المناسبة ومتابعة وتحفيز مستمر؛ تأكيدًا للشراكة الحقيقية للأسر الفاعلة في دعم مسيرة تعلّم أبنائها، مع تمنياتي للجميع بعام دراسي حافل بالجد والتميّز".

من جانبه، أعرب مدير إدارة التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق بن حنش الزهراني، عن بالغ شكره وامتنانه لأمير منطقة الباحة، على هذه اللفتة الكريمة وعلى دعمه غير المستغرب ورعايته الكريمة لأبنائه الطلاب والطالبات ولكل ما يتعلق بالتعليم في المنطقة، مؤكداً ما يمثله الطلاب والطالبات في حياة أممهم ورقي أوطانهم باعتبارهم أنموذجاً للأمل المشرق لمسيرة التنمية الوطنية بسواعدهم البناءة وعقولهم النيرة التي عليها عماد رقي الوطن وتقدمه.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
02:11 PM

رسالة من "حسام بن سعود" للطلاب والآباء مع انطلاقة العام الجديد

أكد ما توليه القيادة من اهتمام بالتعليم واستثمار في عقول أبناء الوطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، كلمات توجيهية إلى أبنائه الطلاب والطالبات؛ وذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد، داعياً للجميع بالتوفيق والنجاح دوماً.

وقال الأمير: "إن القيادة الرشيدة -وفقها الله- تولي بالغ اهتمامها لتوفير جميع مقومات نجاح العملية التعليمية إيمانًا منها بأن الاستثمار الأمثل هو في تنمية عقول أبناء الوطن؛ ومن هذا المنطلق، وبناءً على إقرار التعليم عن بعد لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في ظل ظروف جائحة كورونا حفاظًا على سلامتهم وضمانًا لاستمرار رحلتهم التعليمية، فإني أؤكد أن التعليم مسؤولية مشتركة من قبل الجميع".

وأضاف: "أدعو جميع الأسر وأولياء أمور الطلاب والطالبات، إلى دعم تعلّم أبنائهم وتضافر الجهود مع ما تقدمه وزارة التعليم من آليات وخيارات وأدوات إلكترونية متنوّعة لتحقيق التعليم عن بعد، والعمل على كل ما يمكن أن يعزّز تعلم أبنائهم من تهيئة للظروف المناسبة ومتابعة وتحفيز مستمر؛ تأكيدًا للشراكة الحقيقية للأسر الفاعلة في دعم مسيرة تعلّم أبنائها، مع تمنياتي للجميع بعام دراسي حافل بالجد والتميّز".

من جانبه، أعرب مدير إدارة التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق بن حنش الزهراني، عن بالغ شكره وامتنانه لأمير منطقة الباحة، على هذه اللفتة الكريمة وعلى دعمه غير المستغرب ورعايته الكريمة لأبنائه الطلاب والطالبات ولكل ما يتعلق بالتعليم في المنطقة، مؤكداً ما يمثله الطلاب والطالبات في حياة أممهم ورقي أوطانهم باعتبارهم أنموذجاً للأمل المشرق لمسيرة التنمية الوطنية بسواعدهم البناءة وعقولهم النيرة التي عليها عماد رقي الوطن وتقدمه.

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