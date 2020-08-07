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"الصحة" تعلن تسجيل 1859 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1567 إصابة

"الصحة" تعلن تسجيل 1859 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1567 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 07 أغسطس 2020، تسجيل 1859 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 248948 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1567 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 285793 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3093 حالة وفاة "رحمهم الله".
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 33752 والحالات الحرجة 1892 حالات .

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"الصحة" تعلن تسجيل 1859 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1567 إصابة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 07 أغسطس 2020، تسجيل 1859 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 248948 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1567 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 285793 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3093 حالة وفاة "رحمهم الله".
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 33752 والحالات الحرجة 1892 حالات .

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
03:37 PM
اخر تعديل
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
06:04 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 1859 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1567 إصابة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
14
28,184

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 07 أغسطس 2020، تسجيل 1859 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 248948 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1567 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 285793 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3093 حالة وفاة "رحمهم الله".
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 33752 والحالات الحرجة 1892 حالات .

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