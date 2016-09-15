لم يصدق قائد السيارة عينيه وهو يشاهد طفلين مربوطين على مقعدين في الصندوق الخلفي لشاحنة صغيرة، كانت السيارة تنطلق على طريق سريع بولاية كانساس، والطفلان في خطر. وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: التقط المصور الأمريكي الهاوي ديمتري فيرنانديز، المشهد المروع والغريب في بداية شهر سبتمبر الجاري، حين كان يقود سيارته على طريق 54 السريع، بمدينة ويتشيتا في ولاية كانساس. ويظهر الفيديو طفلين صغيرين وقد جلسا على مقعدين في مؤخرة السيارة، بشكل غير قانوني، وتم ربطهما بحزامَي المقعدين، بينما تنطلق السيارة بسرعة. وقد تم بث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، كما بثته قناة تليفزيون "كيه اس ان تي – تي فيه". ونقلت القناة عن ضابط من شرطة مدينة ويتشيتا: أن السائق انتهك القانون. وقال الرقيب جيس هانكوك: "رغم أن ذلك الشخص حاول تثبيت المقعد، لكن في هذه الحالة .. الشركة صانعة السيارة لم تضع مقاعد للجلوس في هذا المكان؛ فهذه المقاعد غير قانونية وتعرض حياة الركاب خاصة الأطفال للخطر".

انتبهوا لأبنائكم.. شاهد ما فعله أبوان في طفلين بسيارة على طريق سريع أيمن حسن سبق 2019-09-14 لم يصدق قائد السيارة عينيه وهو يشاهد طفلين مربوطين على مقعدين في الصندوق الخلفي لشاحنة صغيرة، كانت السيارة تنطلق على طريق سريع بولاية كانساس، والطفلان في خطر.



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: التقط المصور الأمريكي الهاوي ديمتري فيرنانديز، المشهد المروع والغريب في بداية شهر سبتمبر الجاري، حين كان يقود سيارته على طريق 54 السريع، بمدينة ويتشيتا في ولاية كانساس.



ويظهر الفيديو طفلين صغيرين وقد جلسا على مقعدين في مؤخرة السيارة، بشكل غير قانوني، وتم ربطهما بحزامَي المقعدين، بينما تنطلق السيارة بسرعة.



وقد تم بث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، كما بثته قناة تليفزيون "كيه اس ان تي – تي فيه".



ونقلت القناة عن ضابط من شرطة مدينة ويتشيتا: أن السائق انتهك القانون.



وقال الرقيب جيس هانكوك: "رغم أن ذلك الشخص حاول تثبيت المقعد، لكن في هذه الحالة .. الشركة صانعة السيارة لم تضع مقاعد للجلوس في هذا المكان؛ فهذه المقاعد غير قانونية وتعرض حياة الركاب خاصة الأطفال للخطر".





14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 10:46 AM

انتبهوا لأبنائكم.. شاهد ما فعله أبوان في طفلين بسيارة على طريق سريع الشرطة: السائق انتهك القانون وعرّض حياتهما للخطر





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لم يصدق قائد السيارة عينيه وهو يشاهد طفلين مربوطين على مقعدين في الصندوق الخلفي لشاحنة صغيرة، كانت السيارة تنطلق على طريق سريع بولاية كانساس، والطفلان في خطر.



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: التقط المصور الأمريكي الهاوي ديمتري فيرنانديز، المشهد المروع والغريب في بداية شهر سبتمبر الجاري، حين كان يقود سيارته على طريق 54 السريع، بمدينة ويتشيتا في ولاية كانساس.



ويظهر الفيديو طفلين صغيرين وقد جلسا على مقعدين في مؤخرة السيارة، بشكل غير قانوني، وتم ربطهما بحزامَي المقعدين، بينما تنطلق السيارة بسرعة.



وقد تم بث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، كما بثته قناة تليفزيون "كيه اس ان تي – تي فيه".



ونقلت القناة عن ضابط من شرطة مدينة ويتشيتا: أن السائق انتهك القانون.



وقال الرقيب جيس هانكوك: "رغم أن ذلك الشخص حاول تثبيت المقعد، لكن في هذه الحالة .. الشركة صانعة السيارة لم تضع مقاعد للجلوس في هذا المكان؛ فهذه المقاعد غير قانونية وتعرض حياة الركاب خاصة الأطفال للخطر".



