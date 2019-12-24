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"تعليم الأفلاج" توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية "بهاء" للتوعية بأضرار التبغ

تضمنت تعزيز التعاون في المجالات التدريبية والثقافية

وقعت إدارة تعليم الأفلاج، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع جمعية "بهاء" لمكافحة التدخين؛ لتوعية منسوبي التعليم والمدارس بأضرار التبغ.

وقّع المذكرة مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، مع رئيس مجلس جمعية بهاء رشود الرشود. وتضمنت تعزيز أواصر التعاون في المجالات: التوعوية، والتدريبية، والثقافية.

كما تضمّنت تطوير التوعية بأضرار التدخين، والصحة المدرسية، على أن يتعاون الطرفان لتنسيق البرامج والمشاريع المشتركة قبل البدء في تنفيذها داخل المدارس، والتأكد من اتساقها مع التعليمات.

تعليم الأفلاج جمعية بهاء

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"تعليم الأفلاج" توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية "بهاء" للتوعية بأضرار التبغ
سبق

وقعت إدارة تعليم الأفلاج، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع جمعية "بهاء" لمكافحة التدخين؛ لتوعية منسوبي التعليم والمدارس بأضرار التبغ.

وقّع المذكرة مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، مع رئيس مجلس جمعية بهاء رشود الرشود. وتضمنت تعزيز أواصر التعاون في المجالات: التوعوية، والتدريبية، والثقافية.

كما تضمّنت تطوير التوعية بأضرار التدخين، والصحة المدرسية، على أن يتعاون الطرفان لتنسيق البرامج والمشاريع المشتركة قبل البدء في تنفيذها داخل المدارس، والتأكد من اتساقها مع التعليمات.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
06:32 PM

"تعليم الأفلاج" توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية "بهاء" للتوعية بأضرار التبغ

تضمنت تعزيز التعاون في المجالات التدريبية والثقافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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وقعت إدارة تعليم الأفلاج، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع جمعية "بهاء" لمكافحة التدخين؛ لتوعية منسوبي التعليم والمدارس بأضرار التبغ.

وقّع المذكرة مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، مع رئيس مجلس جمعية بهاء رشود الرشود. وتضمنت تعزيز أواصر التعاون في المجالات: التوعوية، والتدريبية، والثقافية.

كما تضمّنت تطوير التوعية بأضرار التدخين، والصحة المدرسية، على أن يتعاون الطرفان لتنسيق البرامج والمشاريع المشتركة قبل البدء في تنفيذها داخل المدارس، والتأكد من اتساقها مع التعليمات.

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