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تنبيه لـ"الأرصاد": سحب رعدية على منطقة جازان

تصحب برياح سطحية وتدني مدى الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، و العارضة، وفيفا، وهروب.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ"الأرصاد": سحب رعدية على منطقة جازان
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، و العارضة، وفيفا، وهروب.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
02:38 PM

تنبيه لـ"الأرصاد": سحب رعدية على منطقة جازان

تصحب برياح سطحية وتدني مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
239

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، و العارضة، وفيفا، وهروب.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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