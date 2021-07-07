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معتل نفسيًّا يحطِّم زجاج مركبتَيْن بـ"ملاوي مكة".. ومناشدة لتدخُّل "الصحة"

فيما تحفَّظت الشرطة على الجاني وأجرت تحقيقاتها حول ظروف وملابسات الحادثة

أقدم معتل نفسيًّا على تحطيم زجاج مركبتَيْن بحي الملاوي بمكة المكرمة، إحداهما لمواطن، والأخرى لمقيم. فيما فتحت الشرطة تحقيقاتها حول ملابسات الحادثة.

وبحسب أحد المتضررين "سلطان علي"، وهو أحد سكان حي الملاوي بمكة، فإن المعتل قام بتحطيم زجاج سيارته، وإلحاق الضرر بها الأربعاء الماضي، إضافة إلى تحطيم سيارة أخرى في الحي ذاته، تعود لمقيم.

وأشار المواطن إلى أنهم قاموا بإبلاغ الجهات الأمنية التي بدورها باشرت البلاغ على الفور، وتحفظت على الجاني، وهو خمسيني معتل نفسيًّا، على حد قوله.

ولفت إلى أنها ليست الحادثة الأولى؛ فقد سبقها حادثة مماثلة، قام بها الشخص نفسه بتحطيم ثلاث مركبات قبل نحو خمسة أشهر.

وناشد "المطرفي" "الصحة" والجهات المعنية ضرورة التحفُّظ على الشخص، وتنويمه في أحد المستشفيات المتخصصة لمعالجة حالته؛ حتى لا يلحق الضرر بالسكان والممتلكات.

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معتل نفسيًّا يحطِّم زجاج مركبتَيْن بـ"ملاوي مكة".. ومناشدة لتدخُّل "الصحة"
سبق

أقدم معتل نفسيًّا على تحطيم زجاج مركبتَيْن بحي الملاوي بمكة المكرمة، إحداهما لمواطن، والأخرى لمقيم. فيما فتحت الشرطة تحقيقاتها حول ملابسات الحادثة.

وبحسب أحد المتضررين "سلطان علي"، وهو أحد سكان حي الملاوي بمكة، فإن المعتل قام بتحطيم زجاج سيارته، وإلحاق الضرر بها الأربعاء الماضي، إضافة إلى تحطيم سيارة أخرى في الحي ذاته، تعود لمقيم.

وأشار المواطن إلى أنهم قاموا بإبلاغ الجهات الأمنية التي بدورها باشرت البلاغ على الفور، وتحفظت على الجاني، وهو خمسيني معتل نفسيًّا، على حد قوله.

ولفت إلى أنها ليست الحادثة الأولى؛ فقد سبقها حادثة مماثلة، قام بها الشخص نفسه بتحطيم ثلاث مركبات قبل نحو خمسة أشهر.

وناشد "المطرفي" "الصحة" والجهات المعنية ضرورة التحفُّظ على الشخص، وتنويمه في أحد المستشفيات المتخصصة لمعالجة حالته؛ حتى لا يلحق الضرر بالسكان والممتلكات.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
09:23 PM

معتل نفسيًّا يحطِّم زجاج مركبتَيْن بـ"ملاوي مكة".. ومناشدة لتدخُّل "الصحة"

فيما تحفَّظت الشرطة على الجاني وأجرت تحقيقاتها حول ظروف وملابسات الحادثة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أقدم معتل نفسيًّا على تحطيم زجاج مركبتَيْن بحي الملاوي بمكة المكرمة، إحداهما لمواطن، والأخرى لمقيم. فيما فتحت الشرطة تحقيقاتها حول ملابسات الحادثة.

وبحسب أحد المتضررين "سلطان علي"، وهو أحد سكان حي الملاوي بمكة، فإن المعتل قام بتحطيم زجاج سيارته، وإلحاق الضرر بها الأربعاء الماضي، إضافة إلى تحطيم سيارة أخرى في الحي ذاته، تعود لمقيم.

وأشار المواطن إلى أنهم قاموا بإبلاغ الجهات الأمنية التي بدورها باشرت البلاغ على الفور، وتحفظت على الجاني، وهو خمسيني معتل نفسيًّا، على حد قوله.

ولفت إلى أنها ليست الحادثة الأولى؛ فقد سبقها حادثة مماثلة، قام بها الشخص نفسه بتحطيم ثلاث مركبات قبل نحو خمسة أشهر.

وناشد "المطرفي" "الصحة" والجهات المعنية ضرورة التحفُّظ على الشخص، وتنويمه في أحد المستشفيات المتخصصة لمعالجة حالته؛ حتى لا يلحق الضرر بالسكان والممتلكات.

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