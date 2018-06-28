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سفينة بمحاذاة بحر.. دلل نفسك بـ"مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" وتلمّس الهدية

مسطحات خضراء مهيأة للمشي قرب الأمواج ومغامرات.. "صيفنا على جوك"

‬ هنا المستقبل كما لو أنه وصل مبكرًا، أحلام تحققت على شكل مدينة فاخرة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تبعد 100 كيلو متر شمال جدة تعد وجهة واعدة، تستقر مباشرة بمحاذاة البحر الأحمر مثل سفينة توجت رحلاتها بالوصول والسكن؛ حيث الأجواء الصيفية المثالية والمثيرة للحماسة والفعاليات الرائعة على مدار العام.

مساحة جاذبة لعيش رفاهية الاختيارات، وتجربة تتيح ملامسة كيف يدلل الشخص نفسه ووقته من خلال بيئة مجهزة لتجاوز التوقعات، لتكون مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خليطًا ثقافيًّا وتجسيدًا لبراعة التخطيط وعبقرية الإنسان، ومسطحات خضراء مهيأة للمشي بالقرب من الأمواج.

في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تتخذ الحياة شكلًا آخر، جودة الخدمات والتنافسية في تحقيق رضا الواصلين إليها تمنح اللحظة ملمس الهدية، وتقدم فرصة لمحبي رياضة السيارات لعيش المغامرة في مسارات مخصصة وآمنة، ولمحبي الرياضات المائية نصيب بوجود منطقة على الشاطئ يمكن منها استئجار القوارب السريعة أو اليخوت والإبحار باتجاه الأفق.

الاستمتاع باللحظة أكثر ما يميز مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المكان الذي ينحاز للحاضر ويسمح بالارتجال في الخطط والتجارب عبر خيارات واسعة ومتعددة؛ ففي النهار تتوهج المدينة بأنشطتها وفعالياتها التي تتناسب مع الجميع، وفي الليل تشتعل النجوم في كل مكان لتضيف سحرًا على المشهد؛ ففي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يتوقف الشرود، وتتركز النظرة على الآن والمكان.

يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة، أعلنت عبر منصة "روح السعودية" عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار "صيفنا على جوك"، خلال الفترة من 24 يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر، 11 وجهة سياحية من بينها المدينة الاقتصادية، ويقدم من خلالها ما يزيد على 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفينة بمحاذاة بحر.. دلل نفسك بـ"مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" وتلمّس الهدية
سبق

‬ هنا المستقبل كما لو أنه وصل مبكرًا، أحلام تحققت على شكل مدينة فاخرة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تبعد 100 كيلو متر شمال جدة تعد وجهة واعدة، تستقر مباشرة بمحاذاة البحر الأحمر مثل سفينة توجت رحلاتها بالوصول والسكن؛ حيث الأجواء الصيفية المثالية والمثيرة للحماسة والفعاليات الرائعة على مدار العام.

مساحة جاذبة لعيش رفاهية الاختيارات، وتجربة تتيح ملامسة كيف يدلل الشخص نفسه ووقته من خلال بيئة مجهزة لتجاوز التوقعات، لتكون مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خليطًا ثقافيًّا وتجسيدًا لبراعة التخطيط وعبقرية الإنسان، ومسطحات خضراء مهيأة للمشي بالقرب من الأمواج.

في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تتخذ الحياة شكلًا آخر، جودة الخدمات والتنافسية في تحقيق رضا الواصلين إليها تمنح اللحظة ملمس الهدية، وتقدم فرصة لمحبي رياضة السيارات لعيش المغامرة في مسارات مخصصة وآمنة، ولمحبي الرياضات المائية نصيب بوجود منطقة على الشاطئ يمكن منها استئجار القوارب السريعة أو اليخوت والإبحار باتجاه الأفق.

الاستمتاع باللحظة أكثر ما يميز مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المكان الذي ينحاز للحاضر ويسمح بالارتجال في الخطط والتجارب عبر خيارات واسعة ومتعددة؛ ففي النهار تتوهج المدينة بأنشطتها وفعالياتها التي تتناسب مع الجميع، وفي الليل تشتعل النجوم في كل مكان لتضيف سحرًا على المشهد؛ ففي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يتوقف الشرود، وتتركز النظرة على الآن والمكان.

يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة، أعلنت عبر منصة "روح السعودية" عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار "صيفنا على جوك"، خلال الفترة من 24 يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر، 11 وجهة سياحية من بينها المدينة الاقتصادية، ويقدم من خلالها ما يزيد على 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
12:23 PM

سفينة بمحاذاة بحر.. دلل نفسك بـ"مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" وتلمّس الهدية

مسطحات خضراء مهيأة للمشي قرب الأمواج ومغامرات.. "صيفنا على جوك"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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‬ هنا المستقبل كما لو أنه وصل مبكرًا، أحلام تحققت على شكل مدينة فاخرة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تبعد 100 كيلو متر شمال جدة تعد وجهة واعدة، تستقر مباشرة بمحاذاة البحر الأحمر مثل سفينة توجت رحلاتها بالوصول والسكن؛ حيث الأجواء الصيفية المثالية والمثيرة للحماسة والفعاليات الرائعة على مدار العام.

مساحة جاذبة لعيش رفاهية الاختيارات، وتجربة تتيح ملامسة كيف يدلل الشخص نفسه ووقته من خلال بيئة مجهزة لتجاوز التوقعات، لتكون مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خليطًا ثقافيًّا وتجسيدًا لبراعة التخطيط وعبقرية الإنسان، ومسطحات خضراء مهيأة للمشي بالقرب من الأمواج.

في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تتخذ الحياة شكلًا آخر، جودة الخدمات والتنافسية في تحقيق رضا الواصلين إليها تمنح اللحظة ملمس الهدية، وتقدم فرصة لمحبي رياضة السيارات لعيش المغامرة في مسارات مخصصة وآمنة، ولمحبي الرياضات المائية نصيب بوجود منطقة على الشاطئ يمكن منها استئجار القوارب السريعة أو اليخوت والإبحار باتجاه الأفق.

الاستمتاع باللحظة أكثر ما يميز مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المكان الذي ينحاز للحاضر ويسمح بالارتجال في الخطط والتجارب عبر خيارات واسعة ومتعددة؛ ففي النهار تتوهج المدينة بأنشطتها وفعالياتها التي تتناسب مع الجميع، وفي الليل تشتعل النجوم في كل مكان لتضيف سحرًا على المشهد؛ ففي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يتوقف الشرود، وتتركز النظرة على الآن والمكان.

يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة، أعلنت عبر منصة "روح السعودية" عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار "صيفنا على جوك"، خلال الفترة من 24 يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر، 11 وجهة سياحية من بينها المدينة الاقتصادية، ويقدم من خلالها ما يزيد على 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص.

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