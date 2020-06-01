"الصحة" تعلن تسجيل 1881 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى87142
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 1 يونيو 2020، تسجيل 1881 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 87142 حالة .
وقالت: أنه تم تسجيل 1864 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 64306 حالة ولله الحمد.
وكشفت الوزارة عن تسجيل (22) حالات وفيات جديدة رحمهم الله، ليصبح إجمالي الوفيات في المملكة 525 حالة .
وزارة الصحة
فيروس كورونا الجديد
"الصحة" تعلن تسجيل 1881 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى87142
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-06-01
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 1 يونيو 2020، تسجيل 1881 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 87142 حالة .
وقالت: أنه تم تسجيل 1864 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 64306 حالة ولله الحمد.
وكشفت الوزارة عن تسجيل (22) حالات وفيات جديدة رحمهم الله، ليصبح إجمالي الوفيات في المملكة 525 حالة .
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
03:36 PM
اخر تعديل
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
04:13 PM
"الصحة" تعلن تسجيل 1881 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى87142
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 1 يونيو 2020، تسجيل 1881 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 87142 حالة .
وقالت: أنه تم تسجيل 1864 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 64306 حالة ولله الحمد.
وكشفت الوزارة عن تسجيل (22) حالات وفيات جديدة رحمهم الله، ليصبح إجمالي الوفيات في المملكة 525 حالة .