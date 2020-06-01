"الصحة" تعلن تسجيل 1881 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى87142

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 1 يونيو 2020، تسجيل 1881 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 87142 حالة .

وقالت: أنه تم تسجيل 1864 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 64306 حالة ولله الحمد.

وكشفت الوزارة عن تسجيل (22) حالات وفيات جديدة رحمهم الله، ليصبح إجمالي الوفيات في المملكة 525 حالة .