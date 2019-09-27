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"خلاصنا ذهب".. شاهد إقبال كبير في انطلاق مهرجان تمور القويعية

أركان متنوعة وورش عمل.. مسرح طفل وفرقة ترفيهية ونخبة من نجوم الإنشاد

بإقبال كبير من المزارعين وتجار التمور والمتسوقين، انطلقت، مساء أمس الخميس، فعاليات مهرجان تمور القويعية تحت شعار "خلاصنا ذهب" شمال حديقة وممشى الملك عبدالله بالمحافظة.

ويتكون المهرجان الذي تنظمه بلدية محافظة القويعية، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقويعية وإشراف لجنة التنمية السياحية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خيمة لعروض بيع التمور وموقع لحراج التمور ومسرح للفعاليات المصاحبة.

ومن أبرز الفعاليات ركن الإرشاد الزراعي يقيمه مكتب فرع البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القويعية، وركن آلية دعم المشاريع الزراعية يقيمه فرع صندوق التنمية الزراعية بالمحافظة والعديد من ورش العمل، وفعالية الحرفيين الزراعيين، وكذلك مسرح الطفل وفرقة ترفيهية، بالإضافة لمشاركة نخبة من نجوم الإنشاد.

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"خلاصنا ذهب".. شاهد إقبال كبير في انطلاق مهرجان تمور القويعية
سبق

بإقبال كبير من المزارعين وتجار التمور والمتسوقين، انطلقت، مساء أمس الخميس، فعاليات مهرجان تمور القويعية تحت شعار "خلاصنا ذهب" شمال حديقة وممشى الملك عبدالله بالمحافظة.

ويتكون المهرجان الذي تنظمه بلدية محافظة القويعية، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقويعية وإشراف لجنة التنمية السياحية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خيمة لعروض بيع التمور وموقع لحراج التمور ومسرح للفعاليات المصاحبة.

ومن أبرز الفعاليات ركن الإرشاد الزراعي يقيمه مكتب فرع البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القويعية، وركن آلية دعم المشاريع الزراعية يقيمه فرع صندوق التنمية الزراعية بالمحافظة والعديد من ورش العمل، وفعالية الحرفيين الزراعيين، وكذلك مسرح الطفل وفرقة ترفيهية، بالإضافة لمشاركة نخبة من نجوم الإنشاد.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
03:16 PM

"خلاصنا ذهب".. شاهد إقبال كبير في انطلاق مهرجان تمور القويعية

أركان متنوعة وورش عمل.. مسرح طفل وفرقة ترفيهية ونخبة من نجوم الإنشاد

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مسلّم الهواملة - الرياض
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بإقبال كبير من المزارعين وتجار التمور والمتسوقين، انطلقت، مساء أمس الخميس، فعاليات مهرجان تمور القويعية تحت شعار "خلاصنا ذهب" شمال حديقة وممشى الملك عبدالله بالمحافظة.

ويتكون المهرجان الذي تنظمه بلدية محافظة القويعية، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقويعية وإشراف لجنة التنمية السياحية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خيمة لعروض بيع التمور وموقع لحراج التمور ومسرح للفعاليات المصاحبة.

ومن أبرز الفعاليات ركن الإرشاد الزراعي يقيمه مكتب فرع البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القويعية، وركن آلية دعم المشاريع الزراعية يقيمه فرع صندوق التنمية الزراعية بالمحافظة والعديد من ورش العمل، وفعالية الحرفيين الزراعيين، وكذلك مسرح الطفل وفرقة ترفيهية، بالإضافة لمشاركة نخبة من نجوم الإنشاد.

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