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مصر.. إعلان وفاة "يوسف والي" ومصادر تنفي ما تردد حول "طنطاوي"

أنباء مجهولة المصدر تم نفيها عن وفاة القائد العام للقوات المسلحة الأسبق

توفي، صباح اليوم السبت، يوسف والى نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الزراعة الأسبق، عن عمر ناهز 89 عامًا.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية: إن والي تخرج فى كلية الزراعة، ورشح نائبًا فى مجلس الشعب المصرى عن دائرة انتخابية في محافظة الفيوم.

والي شغل منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.

وفي سياق آخر كانت أنباء مجهولة المصدر قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن وفاة وزير الدفاع المصري والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، الذي ترأس المجلس العسكري المصري لإدارة شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بعد ثورة يناير 2011.

وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية: نفت مصادر مقربة من المشير محمد حسين طنطاوي ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته، مؤكدة أن الخبر عار من الصحة.

وقالت المصادر: إن "المشير طنطاوي في منزله، وصحته مستقرة".

نائب رئيس الوزراء المصري يوسف والى

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مصر.. إعلان وفاة "يوسف والي" ومصادر تنفي ما تردد حول "طنطاوي"
سبق

توفي، صباح اليوم السبت، يوسف والى نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الزراعة الأسبق، عن عمر ناهز 89 عامًا.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية: إن والي تخرج فى كلية الزراعة، ورشح نائبًا فى مجلس الشعب المصرى عن دائرة انتخابية في محافظة الفيوم.

والي شغل منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.

وفي سياق آخر كانت أنباء مجهولة المصدر قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن وفاة وزير الدفاع المصري والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، الذي ترأس المجلس العسكري المصري لإدارة شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بعد ثورة يناير 2011.

وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية: نفت مصادر مقربة من المشير محمد حسين طنطاوي ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته، مؤكدة أن الخبر عار من الصحة.

وقالت المصادر: إن "المشير طنطاوي في منزله، وصحته مستقرة".

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
12:40 PM

مصر.. إعلان وفاة "يوسف والي" ومصادر تنفي ما تردد حول "طنطاوي"

أنباء مجهولة المصدر تم نفيها عن وفاة القائد العام للقوات المسلحة الأسبق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي، صباح اليوم السبت، يوسف والى نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الزراعة الأسبق، عن عمر ناهز 89 عامًا.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية: إن والي تخرج فى كلية الزراعة، ورشح نائبًا فى مجلس الشعب المصرى عن دائرة انتخابية في محافظة الفيوم.

والي شغل منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.

وفي سياق آخر كانت أنباء مجهولة المصدر قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن وفاة وزير الدفاع المصري والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، الذي ترأس المجلس العسكري المصري لإدارة شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بعد ثورة يناير 2011.

وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية: نفت مصادر مقربة من المشير محمد حسين طنطاوي ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته، مؤكدة أن الخبر عار من الصحة.

وقالت المصادر: إن "المشير طنطاوي في منزله، وصحته مستقرة".

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