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الإمارات تعلن تسجيل 102 إصابة كورونا وشفاء 3 حالات جديدة

تعود لجنسيات مختلفة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة

أعلنت الإمارات رصد 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أُعلِنت سابقًا.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن الحالات تعود لجنسيات مختلفة، شملت شخصًا من كل من (السعودية، نيوزيلندا، سلوفاكيا، المغرب، اليونان، الصين، فرنسا، ألمانيا، الجزائر، العراق، كولومبيا، فنزويلا وبولندا)، وشخصَيْن من (البرازيل، السويد، أستراليا، إثيوبيا، كندا، لبنان، السودان والبرتغال)، وثلاث حالات من إيطاليا وإيرلندا، وستة أشخاص من مصر، وسبعة أشخاص من الإمارات والفلبين، وستة عشر شخصًا من بريطانيا، وثلاثين شخصًا من الهند. وجميع الحالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبيَّنت الوزارة أن الحالات التي رُصدت تخضع للرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة؛ وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 570 حالة.

كما أعلنت الوزارة حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لامرأة عربية، تبلغ من العمر 47 عامًا، مصابة بأمراض مزمنة عدة؛ وهو ما عرَّضها إلى مضاعفات، أدت إلى الوفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى. موضحة أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخص من الفلبين، وشخصَيْن من الهند؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 58.

فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تعلن تسجيل 102 إصابة كورونا وشفاء 3 حالات جديدة
سبق

أعلنت الإمارات رصد 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أُعلِنت سابقًا.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن الحالات تعود لجنسيات مختلفة، شملت شخصًا من كل من (السعودية، نيوزيلندا، سلوفاكيا، المغرب، اليونان، الصين، فرنسا، ألمانيا، الجزائر، العراق، كولومبيا، فنزويلا وبولندا)، وشخصَيْن من (البرازيل، السويد، أستراليا، إثيوبيا، كندا، لبنان، السودان والبرتغال)، وثلاث حالات من إيطاليا وإيرلندا، وستة أشخاص من مصر، وسبعة أشخاص من الإمارات والفلبين، وستة عشر شخصًا من بريطانيا، وثلاثين شخصًا من الهند. وجميع الحالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبيَّنت الوزارة أن الحالات التي رُصدت تخضع للرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة؛ وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 570 حالة.

كما أعلنت الوزارة حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لامرأة عربية، تبلغ من العمر 47 عامًا، مصابة بأمراض مزمنة عدة؛ وهو ما عرَّضها إلى مضاعفات، أدت إلى الوفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى. موضحة أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخص من الفلبين، وشخصَيْن من الهند؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 58.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
08:33 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:27 AM

الإمارات تعلن تسجيل 102 إصابة كورونا وشفاء 3 حالات جديدة

تعود لجنسيات مختلفة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الإمارات رصد 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أُعلِنت سابقًا.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن الحالات تعود لجنسيات مختلفة، شملت شخصًا من كل من (السعودية، نيوزيلندا، سلوفاكيا، المغرب، اليونان، الصين، فرنسا، ألمانيا، الجزائر، العراق، كولومبيا، فنزويلا وبولندا)، وشخصَيْن من (البرازيل، السويد، أستراليا، إثيوبيا، كندا، لبنان، السودان والبرتغال)، وثلاث حالات من إيطاليا وإيرلندا، وستة أشخاص من مصر، وسبعة أشخاص من الإمارات والفلبين، وستة عشر شخصًا من بريطانيا، وثلاثين شخصًا من الهند. وجميع الحالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبيَّنت الوزارة أن الحالات التي رُصدت تخضع للرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة؛ وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 570 حالة.

كما أعلنت الوزارة حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لامرأة عربية، تبلغ من العمر 47 عامًا، مصابة بأمراض مزمنة عدة؛ وهو ما عرَّضها إلى مضاعفات، أدت إلى الوفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى. موضحة أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخص من الفلبين، وشخصَيْن من الهند؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 58.

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