هل يُسمح بنقل الحيوانات في القطارات؟ الخطوط الحديدية السعودية تجيب

أوضحت شركة الخطوط الحديدية السعودية "سار" عبر خدمة عملاء قطار الشمال والشرق أنه لا يُسمح في الوقت الحالي بنقل أو شحن الحيوانات الأليفة على قطارات سار.

ووفقاً لمشروع لائحة حقوق والتزامات مستخدمي النقل الذي طرحته الهيئة العامة للنقل للعموم مؤخراً، تعتزم الهيئة السماح للركاب باصطحاب حيواناتهم على متن الرحلات في حال وجود مبرر لذلك.

ويؤكد مشروع اللائحة أن الراكب يتحمل مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه بما في ذلك الحيوانات.