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"الأحمرى" مساعد مدير سجن أبها لرتبة عقيد

قلّد العميد سعد بن تراحيب بن غنام مدير سجون منطقة عسير، مساعد مدير إدارة سجن أبها العقيد محمد بن عبدالرحمن الأحمري رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي بترقيته لرتبة عقيد.

ويتلقّى "الأحمري" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء، متمنين له التوفيق ومزيدًا من النجاحات في مجال عمله لخدمة دينهِ ومليكهِ ووطنِه.

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"الأحمرى" مساعد مدير سجن أبها لرتبة عقيد
سبق

قلّد العميد سعد بن تراحيب بن غنام مدير سجون منطقة عسير، مساعد مدير إدارة سجن أبها العقيد محمد بن عبدالرحمن الأحمري رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي بترقيته لرتبة عقيد.

ويتلقّى "الأحمري" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء، متمنين له التوفيق ومزيدًا من النجاحات في مجال عمله لخدمة دينهِ ومليكهِ ووطنِه.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
10:25 PM

"الأحمرى" مساعد مدير سجن أبها لرتبة عقيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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قلّد العميد سعد بن تراحيب بن غنام مدير سجون منطقة عسير، مساعد مدير إدارة سجن أبها العقيد محمد بن عبدالرحمن الأحمري رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي بترقيته لرتبة عقيد.

ويتلقّى "الأحمري" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء، متمنين له التوفيق ومزيدًا من النجاحات في مجال عمله لخدمة دينهِ ومليكهِ ووطنِه.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,572
6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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