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محافظ جدة يترأس اجتماع مجلس جمعية مراكز الأحياء

دعوة أهالي المحافظة للاستفادة من البرامج والفعاليات

ترأس محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لمراكز الأحياء بالمحافظة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمقر المحافظة اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الفرعي بمحافظة جدة، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية وأعضاء المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، ومن أهمها تقرير متابعة توصيات المجلس السابقة، وتقرير عن برامج وأنشطة الجمعية المنفذة خلال عام 2107م، وخطة العمل لعام 2018م، والبرامج المشتركة بين الجمعية وأمانة محافظة جدة والإدارة العامة للتعليم والشؤون الصحية والدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر والتي تركز على تلبية احتياجات الأهالي لتنمية المجتمع.

وشاهد المجلس فيلماً وثائقياً عن مهرجانات الجمعية بمحافظة جدة يوضح دور تلك المهرجانات في خدمة الأسر المنتجة والأنشطة الاجتماعية المصاحبة لها .

ودعا أهالي محافظة جدة إلى الاستفادة من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تقدمها الجمعية.

جدير بالذكر أن برامج الجمعية تهدف إلى بناء الإنسان وتنمية المكان، وتنفذ الجمعية العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة مثل برنامج ألفة، وبرنامج جاري، وبرنامج نادينا، وبرنامج إمكان للأسر المنتجة، وبرنامج تمكين، وبرنامج سلامتك، وبرنامج ساعد، ومبادرة "مجتمعي مسووليتي".

وقال رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية د. سليمان موصلي: ندعو المجتمع للمشاركة في البرامج والأنشطة التي تنفذها الجمعية من خلال مراكز الأحياء التابعة لها والبالغ عددها 28 مركزاً رجالياً ونسائياً، منها أربعة مراكز نموذجية مجهزة بما يتناسب مع طبيعة البرامج والأنشطة المنفذة بها، إضافة إلى مركز يختص بالأسر المنتجة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ جدة يترأس اجتماع مجلس جمعية مراكز الأحياء
سبق

ترأس محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لمراكز الأحياء بالمحافظة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمقر المحافظة اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الفرعي بمحافظة جدة، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية وأعضاء المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، ومن أهمها تقرير متابعة توصيات المجلس السابقة، وتقرير عن برامج وأنشطة الجمعية المنفذة خلال عام 2107م، وخطة العمل لعام 2018م، والبرامج المشتركة بين الجمعية وأمانة محافظة جدة والإدارة العامة للتعليم والشؤون الصحية والدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر والتي تركز على تلبية احتياجات الأهالي لتنمية المجتمع.

وشاهد المجلس فيلماً وثائقياً عن مهرجانات الجمعية بمحافظة جدة يوضح دور تلك المهرجانات في خدمة الأسر المنتجة والأنشطة الاجتماعية المصاحبة لها .

ودعا أهالي محافظة جدة إلى الاستفادة من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تقدمها الجمعية.

جدير بالذكر أن برامج الجمعية تهدف إلى بناء الإنسان وتنمية المكان، وتنفذ الجمعية العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة مثل برنامج ألفة، وبرنامج جاري، وبرنامج نادينا، وبرنامج إمكان للأسر المنتجة، وبرنامج تمكين، وبرنامج سلامتك، وبرنامج ساعد، ومبادرة "مجتمعي مسووليتي".

وقال رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية د. سليمان موصلي: ندعو المجتمع للمشاركة في البرامج والأنشطة التي تنفذها الجمعية من خلال مراكز الأحياء التابعة لها والبالغ عددها 28 مركزاً رجالياً ونسائياً، منها أربعة مراكز نموذجية مجهزة بما يتناسب مع طبيعة البرامج والأنشطة المنفذة بها، إضافة إلى مركز يختص بالأسر المنتجة.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
04:42 PM

محافظ جدة يترأس اجتماع مجلس جمعية مراكز الأحياء

دعوة أهالي المحافظة للاستفادة من البرامج والفعاليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ترأس محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لمراكز الأحياء بالمحافظة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمقر المحافظة اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الفرعي بمحافظة جدة، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية وأعضاء المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، ومن أهمها تقرير متابعة توصيات المجلس السابقة، وتقرير عن برامج وأنشطة الجمعية المنفذة خلال عام 2107م، وخطة العمل لعام 2018م، والبرامج المشتركة بين الجمعية وأمانة محافظة جدة والإدارة العامة للتعليم والشؤون الصحية والدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر والتي تركز على تلبية احتياجات الأهالي لتنمية المجتمع.

وشاهد المجلس فيلماً وثائقياً عن مهرجانات الجمعية بمحافظة جدة يوضح دور تلك المهرجانات في خدمة الأسر المنتجة والأنشطة الاجتماعية المصاحبة لها .

ودعا أهالي محافظة جدة إلى الاستفادة من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تقدمها الجمعية.

جدير بالذكر أن برامج الجمعية تهدف إلى بناء الإنسان وتنمية المكان، وتنفذ الجمعية العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة مثل برنامج ألفة، وبرنامج جاري، وبرنامج نادينا، وبرنامج إمكان للأسر المنتجة، وبرنامج تمكين، وبرنامج سلامتك، وبرنامج ساعد، ومبادرة "مجتمعي مسووليتي".

وقال رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية د. سليمان موصلي: ندعو المجتمع للمشاركة في البرامج والأنشطة التي تنفذها الجمعية من خلال مراكز الأحياء التابعة لها والبالغ عددها 28 مركزاً رجالياً ونسائياً، منها أربعة مراكز نموذجية مجهزة بما يتناسب مع طبيعة البرامج والأنشطة المنفذة بها، إضافة إلى مركز يختص بالأسر المنتجة.

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